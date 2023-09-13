張立昂發酒瘋被上銬帶走首露面！「全聯先生」邱彥翔昔喝醉砸超跑
藝人歐漢聲日前到酒吧小酌，喝茫抱著柱子蹲下、走路呈現S型，喝醉失態模樣全被拍下。事實上，藝人「酒後亂事」還真不少樁，張立昂上個月因喝酒醉大鬧導致鄰居報警，而今（13）日下午是他出事後，首度出席記者會；全聯先生（邱彥翔）3月也因酒後失態，拿鐵棍砸壞一輛超跑的車窗，遭警方依毀損罪逮捕。
記者薛羽彤／綜合報導
張立昂今日下午將出席公益記者會，這也是他酒後鬧事首度露面。張立昂日前拍完新戲《鬼之執行長》，喝完殺青酒後，喝醉在街頭上大鬧，亂吼亂叫吵到鄰居，無奈之下鄰居只好報警，警方到場後安撫無效，只好將張立昂上銬並帶回警局，並通知其母親到派出所陪同，直到凌晨3點左右，張立昂酒醒後由母親帶回家。經紀人當時代為道歉「酒後失態做了不好的示範，感到相當的懊悔與抱歉。」
除了張立昂之外，「全聯先生」邱彥翔喝醉情況更慘！7月邱彥翔被爆料今年3月，喝酒醉在路上拿著鐵棍，插入路邊千萬超跑的擋風玻璃，邱彥翔被捕後，向警方表示不記得昨晚喝醉後的行為，警方訊後將他依毀損罪移送法辦，事後邱彥翔與車主達成和解，檢方偵訊後也決定不起訴。
不過邱彥翔經紀人回覆當時狀況，邱彥翔散步回家途中，想把撿來的鐵棍順手丟掉，不料，直接插進千萬超跑前檔車窗，然而監視器畫面顯示，邱彥翔當時是直接走向停在路邊的超跑，並插下鐵棍，與經紀人說法有出入。