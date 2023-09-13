張立昂喝醉擾鄰上銬帶回警局首露面 聽到「戒酒嗎」尷尬傻笑不答
張立昂上（8）月在殺青酒宴飲酒狂歡後，大半夜情緒失控，在樓梯間起酒瘋鬧事擾鄰，被報警處理後又屢勸不聽，遭戴上手銬抓回派出所保護管束。張立昂今（13）日事發後首露面擔任「人安基金會」中秋公益大使，或許知道必會被問到喝醉糗事，狀態看起來頗為緊張，回覆此事也很避重就輕，被問到會不會戒酒選擇傻笑不答「我們今天是公益活動」，但有解釋和鄰居已經再度道歉，也沒有考慮要搬家「彼此多體諒、多照顧」。
記者蔡依庭／台北報導
張立昂面對醉後失態，透露私下和鄰居道歉，「彼此多體諒、多照顧，鄰居本來就是生活的一部分」，他表示也沒考慮要搬家。最重要的會不會戒酒？他傻笑偷偷略過，認真做公益：「我們今天是公益活動，我覺得可以把這個點放在關心更多弱勢團體上。」再追問各種與酒有關話題，他變身超級代言人，然後說：「像今天的活動，大家都需要一個重新開始的地方，人安基金會就是提供這樣的活動跟空間。」看起來是真的想刷掉過去黑歷史，重新出發。
他前陣子和朋友去日本玩6天，還朝聖了音樂節，直呼「非常熱血」！心情很不錯。張立昂去年因為做了肺塌陷動手術，曾表示沒辦法運動，現在狀況越來越好，已開始可以動了，也透露近期有在看新劇本。
人安基金會9月19日起，將會在全台舉辦「寒士慶中秋」活動，預計服務6400位寒士。現場除發放柚子、月餅及就業包，各地平安站並有就業媒合服務，希望能再次建立寒士的社會連結，並善用就業包物資，打理自身門面，順利就業。張立昂呼籲社會大眾能一起正視貧窮、關注貧窮、扶助貧窮，認購「600元就業包」，支持人安中秋關懷服務，陪伴這群弱勢族群走段不孤單的路。