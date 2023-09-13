出席歐洲商會午餐會　郭台銘喊：不能因意識形態「捨棄重要能源」

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郭台銘說，他始終堅信： 「一個人走的快，一群人走的遠！」 今天演講的主題： 「台灣的和平與富足之路」非常有意義，1974年他在台灣創業，就是大家所熟知的鴻海公司，而現在鴻海集團已經是全球500強的國際企業，鴻海能有這樣的發展，最根本的原因就是： 「和平繁榮，沒有戰爭」！ 和平穩定的商業環境， 是企業投資的最優先考量。
郭台銘指出，因此他在五月提出了「金門和平宣言」，會組成跨黨派、跨族群、跨世代的談判團隊，重新開啟兩岸和平前景的對話交流；八月他提出「金門和平倡議」， 投入2000萬美金成立基金會， 致力兩岸和平工作的推動。 包括與國際學術研究機構、智庫專家、 各國和平組織之間的聯繫。 歐洲國家有非常深厚的經驗與底蘊， 我相信，對未來推動兩岸和平工作， 一定有非常大的幫助。 除了和平穩定的投資環境之外， 充足穩定的能源供應，也是必要的條件之一。
郭台銘強調，台灣是一個海島型出口導向的經濟體， 充足、穩定、潔淨的能源供應， 是國家安全與經濟發展最重要的基礎，台灣97%以上的能源仰賴進口， 「因此絕對不可因為意識形態， 而捨棄任何一種重要能源」。
他認為，歐洲在環境變遷議題上領導全世界， 而且在核能、風能及地熱等可再生能源技術，處於全球領先地位。 我認為，歐洲國家寶貴的經驗與技術， 一定是台灣邁向「2050淨零碳排」國家目標上，最重要的夥伴。
此外，郭台銘也提到，台灣正處於全球經濟變動的關鍵時刻，2018年美中貿易戰開打， 全球陷入「新冷戰」格局。 從過去的G20走向G2， 未來的世界將是 「One World、Two Systems」，全球供應鏈的布局正在改變， 台灣的政經情勢也面臨改變， 台灣經濟需要重新再定位。
「台灣人民需要改變，改變帶給人民希望」郭台銘認為，要有講真話的政治，有未來的政府、沒戰爭的國家，他深信依循這條道路， 必能開創台灣再一次的傲人成績。
最後，郭台銘直言，歐洲企業與台灣在資源的垂直整合上， 能創造彼此互利共榮的雙贏，雖在有形的地圖上，分別位於東西半球； 但是在民主、和平與永續道路上， 台灣與歐洲緊緊相繫，台灣在通往和平與富足的道路上。