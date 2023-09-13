防制幫派介入選舉！台中警破獲暴力討債集團　逮13人移送法辦

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警方調查發現，有被害人因向尤嫌所經營的賭博網站簽賭，後因無力償還賭債，尤嫌即率領組織成員，以言詞恐嚇方式強迫被害人簽署本票50萬元，後因被害人心生畏懼，於是依照指示匯款。
警方表示，還有被害人因與尤嫌有金錢糾紛，尤嫌即唆使組織成員，設局色誘被害人至旗下成員租屋處後，先以手銬限制被害人行動，再以徒手及電擊棒方式毆打被害人，恐嚇賠償損失，並強奪財物、扣押身分證及強迫簽署本票50萬。
檢警歷經數月跟監蒐證、調閱分析金流及掌握生活作息，待時機成熟由台中地檢署檢察官指揮中市刑大、台中市警察局第六分局及台北市警察局北投分局等單位，同步收網，拘提、逮捕尤嫌及共犯等13人到案。
警方也在現場查扣帳本、銀行存摺、身分證、健保卡、銀行金融卡、行動電話、辣椒水槍、辣椒水、球棒、新台幣9萬元、毒品咖啡包、愷他命、自小客車1輛等贓證物。
警方指出，全案訊後將尤嫌等13人依組織犯罪條例、強盜、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦，經偵結起訴在案。（編輯：陳仁華）1120913
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