王寶強前經紀人宋喆出獄！出軌好友妻馬蓉、捲款 惹眾怒判刑6年
中國41歲男星王寶強以「人在囧途」系列電影紅遍亞洲，卻在2016年慘遭前妻馬蓉、前經紀人宋喆雙重背叛，馬蓉和宋喆私下暗通款曲，疑似有不正當關係，給王寶強戴綠帽，宋喆還侵占藝人財產232萬元人民幣（約1020萬元台幣），被王寶強一狀告上法院，最後宋喆被判刑6年，最近服刑期滿悄悄出獄了。
記者江芷稜／綜合報導
王寶強沒有帥氣外貌和高學歷，憑藉著不服輸的個性，到處向導演自我推薦，從臨時演員開始當起，2003年以電影《盲井》獲得金馬獎最佳新演員、2004年在《天下無賊》中飾演「傻根」一角嶄露頭角，成為草根性演員代表，橫掃各大影展。他略有名氣後在活動上認識西北大學校花馬蓉，對女方一見鍾情，展開熱情追求，人生初戀開花結果，2009年決定結婚，生下了一對兒女。
沒想到2016年，王寶強在微博上自曝離婚，婚變原因竟是前妻馬蓉出軌，更不堪的是，對象竟是他的經紀人宋喆，被兩個最信任的人背叛，他一怒之下斬斷7年婚姻，還把前經紀人宋喆告上法院，2017年宋喆被依涉嫌職務侵占罪逮捕，隔年被判6年有期徒刑。如今資深媒體人爆料宋喆9月11日已經悄悄出獄，返回北京家中。
王寶強在離婚的人生低潮期，沒有工作上門，加上獨自育兒經濟負擔沉重，財產又被宋喆侵占，生活一度陷入困頓，只好向導演陳思誠商借300萬元人民幣（約1318萬元台幣）繳稅，守法表現獲得影迷讚賞，也讓王寶強在一堆逃漏稅明星被封殺的風波逃過一劫，挺過離婚低潮後，他的演藝事業仍活躍發展，今年推出格鬥電影《八角籠中》獲得金鹿獎入圍男主角肯定。