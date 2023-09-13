杭州亞運／盤點中華隊歷屆重要獎牌庫 跆拳道累計12金最多
隨著杭州亞運即將於9月23日拉開帷幕，其中跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫等球類運動，都是我國代表團的主要獎牌庫。而自從1954年首度參賽亞運至今，中華代表團已累計99金、144銀和276銅，共計519面獎牌，尤其以跆拳道項目拿下最多金牌。
記者路皓惟/綜合報導
1954年首屆馬尼拉亞運，我國以中華民國名義參賽，自1990年北京亞運後，我國改以「中華台北」名義參與亞運會。翻開過往我國參加亞運的歷史，以1998年曼谷亞運最風光，斬獲19金、16銀、41銅一共77面獎牌為歷史最佳，2018年雅加達亞運台灣英雄拿下17金、19銀、31銅，共67面獎牌，而2010年廣州亞運也繳出13金、16銀和38銅、共67面獎牌的佳績。
自1954年以來中華代表團參與12屆亞運，跆拳道是最大獎牌庫，拿下12金、9銀、17銅，一共34面獎牌，也是我國亞運最多金牌的項目。
田徑也是我國主要獎牌庫，一共拿下53面獎牌，獎牌數最多，包含7金、20銀和26銅，而我國亞運歷史首金來自於田徑傳奇楊傳廣，當時他勇奪田徑男子十項奪金，「亞洲鐵人」封號不脛而走。
軟式網球一共斬獲34面獎牌（8金10銀16銅），網球拿下7金、7銀、11銅，共25面獎牌、舉重則獲得4金、11銀和17銅，共32面獎牌，射擊方面累計6金、7銀、7銅共20面獎牌、桌球則是24面獎牌，包含1金4銀19銅，都是重要獎牌庫，保齡球（9金、6銀、9銅，24面獎牌）也是其一，只是在本屆杭州亞運並未被列入。
今年杭州亞運中華代表團共有524名選手出征，其中田徑共有38名選手，是代表團中最大的團隊，在男子400公尺跨欄、男子200公尺和男子400公尺接力，以及男子跳遠都很有望奪牌。