色誘被害人入甕手銬加身討債　中警破暴力集團

臺中市刑大為防制幫派以暴力討債或假借政黨介入選舉，執行淨化選前治安行動，由臺中地檢署檢察官指揮臺中市刑大、第六分局等單位同步執行收網，拘提、逮捕尤姓主嫌及共犯等13人，現場查扣帳本、借貸申請書、借貸契約、本票、辣椒水槍、手指虎、球棒、毒品咖啡包219包、愷他命2包等贓證物。警方查出不法集團甚至利用女子色誘被害人到民宅後，立即手銬加身、暴力相向強奪財物。
記者鄧力軍/台中報導
經調查有被害人向該集團尤姓主嫌所經營之賭博網站簽賭，後因無力償還賭債，遂由尤嫌率領組織成員，以言詞恐嚇方式強迫被害人簽署本票50萬元，後因被害人因心生畏懼，遂依照指示匯款。另一被害人因與尤嫌有金錢糾紛，尤嫌遂唆使組織成員，設局色誘被害人至另成員租屋處後，先以手銬限制被害人行動，再以徒手及電擊棒方式毆打被害人，恐嚇賠償其損失，並強奪財物、扣押身分證及強迫簽署本票50萬，其囂張行徑令人髮指。
全案訊後尤嫌等13人依組織犯罪條例、強盜、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送臺中地檢署偵辦，復經偵結起訴在案。臺中市政府警察局將秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，除持續全面清查賭博、毒品及暴力討債等嚴重影響治安之案件，更針對轄內特定營業場所實施大規模掃蕩及臨（路）檢勤務，加強防制暴力介入選舉，有效淨化選前治安，確保本次在優質選舉環境中順利完成。