高虹安稱竹市不辦跨年晚會　文化局公開資訊秒打臉

新竹市文化局前局長錢康明日前「被離職」，更爆出市長高虹安「好朋友」干政一事，對此高虹安神隱多時後昨因論文案北上開庭，強調今年已與竹縣達成共識，竹市不會舉辦跨年晚會。錢康明今（13）日於臉書踢爆稱「新竹市有跨年晚會！我離職前都有」，而高虹安則要他找Jack討論，強調到自己離職前晚會都沒有停辦，因Jack說會處理，於是晚會到他離開進度是0，「新竹市民們，我真的很抱歉，對不起」。《NOWnews今日新聞》發現文化局在月前官網就公開「112年度新竹市文化局單位預算第一次追加（減）預算」，明確寫道追加跨年晚會活動經費350萬元，打臉高虹安。
記者陳威叡／台北報導
高虹安遭爆出「好朋友」干政，並要介入新竹市跨年晚會一事，對於指控高虹安回應稱今年已與竹縣達成共識，竹市不會舉辦跨年晚會，讓錢康明直呼說謊，並於今日再爆新竹市在他離職前，晚會都沒有停辦；新竹縣府今日聲明，說明跨年活動縣市首長確有共識，將討論合作，此番話也直接打臉高虹安說的「不辦」。
《NOWnews今日新聞》發現，在新竹市文化局網站上，於7月25日發布「112年度新竹市文化局單位預算第一次追加（減）預算」，上頭寫道計畫內容為「追加辦理跨年晚會活動經費」，預期成果為「與市民同歡，於倒數聲中，共同迎接平安、幸福、喜樂的一年」。公開直接打臉高虹安。