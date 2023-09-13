14歲「藍正龍兒子」阮柏皓展催淚演技 觀眾敲碗《百味小廚神3》
美食影集《百味小廚神 午餐爭霸戰》播出完結篇，飾演藍正龍兒子的14歲童星阮柏皓，在劇中率領「孤龍小隊」參與學校料理大賽，全為了讓校長于子育跟溺水昏厥的兒子重獲天倫之樂，「比手語」壓軸淚點橋段引來觀眾直呼哭慘了，超齡表現有望瞄準明年金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，對於觀眾敲碗期待第3季，製作人湯昇榮跟陳信吉賣關子回覆：「感謝各界支持，我們會繼續朝這個方向努力！」
記者羅凌筠／綜合報導
《百味小廚神》宛如新一代童星搖籃，在兩季挑樑主演的阮柏皓以自然生動的演技令人驚艷，今年剛滿14歲的他，從小學2年級就入行接拍廣告，曾參與多部台劇、電影演出，年紀輕輕已累積多年演戲經驗，劇中面對夏靖庭、藍正龍、于子育、郭子乾等金獎級演員毫不遜色。無論是跟感情最要好的阿公生離死別，抑或是幫溺水的小孩靈魂達成心願，觸動人心的演技緊緊勾著觀眾情緒，超齡表現有望瞄準明年金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，同劇小演員蔡安妍、張城熙的表現也十分吸睛，值得觀眾細細品味。
3人近日都已開學，問起朋友們有沒有捧場追劇？阮柏皓開心表示：「一起打籃球的朋友都有看，有天打球打到一半，朋友的媽媽走過來問我是不是有演《百味小廚神》，我說對啊，然後她就說很好看。」蔡安妍則被同學說：「這個角色根本就是演妳自己啊！」同學還偷偷爆料：「劇情很感人，媽媽跟著看都哭了，我們看完第2季後好想知道接下來的發展！」年紀比較小的張城熙在戲中飾演泳裝鬼，有同學好奇問：「為什麼身體可以一直濕濕的？」讓他不知怎麼回答，他表示拍攝時身上要塗滿嬰兒油、頭髮上硬梆梆的髮膠，最難忘是當時回家都要努力洗頭好幾次才洗得乾淨。
小廚神魅力橫掃全台，MyVideo第2季全集上架後衝到戲劇排行榜冠軍，八大戲劇台自8月20日首播第1季，首集開盤即奪下全台周日華語劇冠軍，上周日播出第2季最終回，仍稱霸當日華語劇收視冠軍，在中華電信MOD、Hami Video影劇館+第1季已搶進2023年度台劇排行榜前10名，第2季在大結局播出後也直奔台劇第1名，CATCHPLAY+同時拿下當日戲劇類觀看第1名。另外，KKTV也將在10月21日全劇上架。