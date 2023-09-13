解析高虹安、錢康明之亂 前民眾黨主委提醒：老司機才不會暈船
前新竹市文化局長錢康明，離職後猛爆前老闆高虹安的料，兩人皆與台中有地緣關係，前台灣民眾黨台中市黨部主委郭達鴻今在臉書大喊可惜，提醒民眾黨該在「高虹安與錢康明之亂」學到，若只在素人堆裡找高學歷、外型亮麗的，抗壓性不一定高，甚至會找到不定時炸彈。他指出「老司機才不會暈船」，在政壇打滾多年的資深幕僚非常重要。
記者顏幸如／台中報導
台中市的民眾黨近來多事之秋，10日有政治網紅「小商人」和「四叉貓」連續爆料，指市黨部主委江和樹疑有外遇醜聞；前新竹市文化局長錢康明11日離職後，連3天猛爆新竹市長高虹安的料。錢康明家住台中，高虹安則是在立委時期兼任民眾黨台中市黨部輔導人，去年她參選新竹市長，才轉由前立委蔡壁如接手台中。
前台中市黨部主委郭達鴻今年初卸下黨職後，轉任蔡壁如中一選區立委競選總幹事，今（13）日他在臉書感慨，選戰工作原就複雜且煩，但令人更煩的是高虹安市長與錢康明的爛泥巴，「我也覺得，目前現況已無解沒救了」。
郭達鴻大嘆「可惜可惜真的可惜！有好好的機會可以發揮，卻一直loss，反而搞出親痛仇快的局面」。他提醒從政的素人不可不慎，因為政治有很多人的因素，絕非像工作時面對冷冰冰的機器，「人是最複雜的，它有人際網絡丶人情世故丶七情六慾，這些都無法用數字及KPI去表達」。
在高虹安與錢康明之亂中，郭達鴻自問民眾黨學到了什麼？「當你一直在素人堆裡面只找到高學歷、外型亮麗的，他們的抗壓性不一定高，就會找到一些不定時炸彈。俗話說，老司機才不會暈船。」他也感慨「可惜了高虹安」，高的市府團隊幕僚都是年輕聽話的小妹妹，少了在政壇打滾多年的資深幕僚，若缺乏做建言及踩煞車的人，就容易踩在紅線上。