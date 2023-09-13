杭州亞運／洪一中41歲釜山亞運成最後國際賽！體驗到王建民威力

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但洪一中記得當時王建民在美國紐約洋基短期1A，還沒有上到大聯盟，但當年4強賽對日本在第3局臨危授命上場，接替失掉5分退場的先發投手宋肇基，王建民投到延長賽第10局都還沒有失分，包括6次三振，王建民的速球跟變速球都很好，他心想「這樣等級的投手都投不上大聯盟，大聯盟到底都是什麼怪物？」。
洪一中坦言，當時因為兩聯盟合併因「判將條款」而無法再打球，一度還去當球評，後來才轉當教練，否則當時的他還想要繼續打球，「我當時都在自己訓練自己，每天去跑步，維持身體，直到真的不行，我才想說轉教練。」
隔年世界盃中華隊教練團，洪一中真的就轉任教練，並且出發到古巴參加世界盃，雖然不小心以1:4輸給俄羅斯，卻也擊敗美國，打下第四名。
2002年釜山亞運中華隊名單：
總教練：#81 楊賢銘。
教練團：林進發、#72 楊清瓏、#56 林振賢、#80 酒井光次郎。
管 理：范訓銘。
防護員：衣思訓、林裕川。
體能教練：林笻豫。
投 手：#47 郭泓志(道奇高階1A)、#1 王建民(洋基短期1A)、#16 黃欽智(台中金剛)、#15 梁如豪(台北太陽)、
#18 蔡仲南(興農)、#27 宋肇基(中信)、#22 潘威倫(合庫)、#11 林岳平(台電)。
捕 手：#2 洪一中(高屏雷公)、#59 吳昭輝(統一)、#34 高志綱(合庫)。
內野手：#6 蔡豐安(兄弟)、#23 彭政閔(兄弟)、#17 黃忠義(興農)、#10 陳健偉(中信)、
#12 張家浩(興農)、#9 陳瑞振(兄弟)、#31 鄭昌明(中信)。
外野手：#8 楊松弦(中信)、#50 陳致遠(兄弟)、#28 王傳家(統一)、#55 謝佳賢(台中金剛)。