台籃失速列車／傳中信醞釀成立第四聯盟當霸主　PLG剩3隊將邊緣化

杭州亞運／洪一中41歲釜山亞運成最後國際賽！體驗到王建民威力

▲世界棒球12強，中華隊總教練洪一中，過去他曾在釜山亞運蹲捕，也是他最後一次的亞運會。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.15）
▲世界棒球12強，中華隊總教練洪一中，過去他曾在釜山亞運蹲捕，也是他最後一次的亞運會。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.15）

記者吳政紘/綜合報導

杭州亞運（Hangzhou 2022 Asian Games）即將在23日正式舉行賽事，《NOWnews今日新聞》帶您回顧過去中華隊亞運會經典時刻，在2002年釜山亞運會，對中華隊是相當重要的比賽，當時總教練由楊賢銘擔任，投手教練酒井光次郎，教練團林振賢、楊清瓏、林進發，而當時「高齡」41歲的洪一中，是球隊最資深老大哥，也帶領年輕的王建民、郭泓志等球員搭配蹲捕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
提到釜山亞運，可能是洪總生涯最難忘的比賽之一，他回憶自己幾乎是吃著止痛藥蹲完，第一場比賽打完對日本以3:8落敗，洪總就發現自己身上有點不對勁，但他強忍，直到最後金牌戰，他都無法忘記傷痛。

但洪一中記得當時王建民在美國紐約洋基短期1A，還沒有上到大聯盟，但當年4強賽對日本在第3局臨危授命上場，接替失掉5分退場的先發投手宋肇基，王建民投到延長賽第10局都還沒有失分，包括6次三振，王建民的速球跟變速球都很好，他心想「這樣等級的投手都投不上大聯盟，大聯盟到底都是什麼怪物？」。

洪一中坦言，當時因為兩聯盟合併因「判將條款」而無法再打球，一度還去當球評，後來才轉當教練，否則當時的他還想要繼續打球，「我當時都在自己訓練自己，每天去跑步，維持身體，直到真的不行，我才想說轉教練。」

隔年世界盃中華隊教練團，洪一中真的就轉任教練，並且出發到古巴參加世界盃，雖然不小心以1:4輸給俄羅斯，卻也擊敗美國，打下第四名。

2002年釜山亞運中華隊名單：

總教練：#81 楊賢銘。

教練團：林進發、#72 楊清瓏、#56 林振賢、#80 酒井光次郎。

管　理：范訓銘。

防護員：衣思訓、林裕川。

體能教練：林笻豫。

投　手：#47 郭泓志(道奇高階1A)、#1 王建民(洋基短期1A)、#16 黃欽智(台中金剛)、#15 梁如豪(台北太陽)、
　　　　#18 蔡仲南(興農)、#27 宋肇基(中信)、#22 潘威倫(合庫)、#11 林岳平(台電)。

捕　手：#2 洪一中(高屏雷公)、#59 吳昭輝(統一)、#34 高志綱(合庫)。

內野手：#6 蔡豐安(兄弟)、#23 彭政閔(兄弟)、#17 黃忠義(興農)、#10 陳健偉(中信)、
　　　　#12 張家浩(興農)、#9 陳瑞振(兄弟)、#31 鄭昌明(中信)。

外野手：#8 楊松弦(中信)、#50 陳致遠(兄弟)、#28 王傳家(統一)、#55 謝佳賢(台中金剛)。


影音／為何用林子偉換回王柏融　洪一中：台鋼現在需要成熟即戰力

中職／林子偉確定投入選秀！台鋼握有狀元籤！洪一中總教練說話了

杭州亞運／中國連10年稱霸獎牌榜　36位奧運金牌選手領軍捍衛主場

杭州亞運／盤點中華隊歷屆重要獎牌庫　跆拳道累計12金最多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞