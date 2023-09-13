TEEN TOP前隊長C.A.P故意闖禍成功退團！4成員重新出發10月來台

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TEEN TOP是南韓「長壽男團」成員Andy所培訓的團體，原本成員有天地、Niel、Ricky、創造、L.Joe、C.A.P等6位，未出道平均年齡僅有16.3歲的他們，以「刀群舞」聞名而被美國MTV認證；直到2010年發表單曲《Clap》正式出道，後以前衛華麗的造型陸續推出《Supa Luv》、《不要擦香水》、《Crazy》等金曲，奠定2010年至2013年的男團地位，期間他們曾來台灣，演出也是一票難求；到了2017年2月L.Joe提出終止合約、C.A.P鬧事退團，目前TEEN TOP僅剩天地、Niel、Ricky、創造4名成員。
TEEN TOP《2023 TEEN TOP CONCERT IN TAIWAN “we gonna rock it drop it top it hey don't stop it pop it LIVE”》將於10月21日晚間7點在新莊Zepp New Taipei舉行，票價分為1樓VIP套票5600元、1樓4600元、2樓4200元等， 9月24日中午12點在全台7-11 ibon機台及ibon網站啟售。
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