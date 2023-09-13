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TEEN TOP前隊長C.A.P故意闖禍成功退團！4成員重新出發10月來台

▲TEEN TOP繼L.Joe、C.A.P相繼退團後，成員僅剩Ricky（左起）、創造、Niel、天地，他們將於10月21日來台舉辦演唱會。（圖／希林國際Chillin International）
▲TEEN TOP繼L.Joe、C.A.P相繼退團後，成員僅剩Ricky（左起）、創造、Niel、天地，他們將於10月21日來台舉辦演唱會。（圖／希林國際Chillin International）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓「三代團（意指2010年出道的團體）」TEEN TOP在5月歷經隊長C.A.P直播罵髒話、抽菸等失控行經、退團謝罪後，成員天地、Niel、Ricky、創造以新氣象重新出發，並宣布要在10月21日來台舉辦演唱會。

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▲TEEN TOP將於10月來台會粉絲。（圖／希林國際Chillin International）
▲TEEN TOP將於10月來台會粉絲。（圖／希林國際Chillin International）
C.A.P曾於5月8日開直播，過程中不斷罵髒話、罵粉絲、抽菸，更表示不會跟公司續約，隔天就宣布退團，TEEN TOP即起由天地、Niel、Ricky、創造等4人形式活動。直到同月11日，C.A.P表示是刻意做出脫序行徑，因為他多次表達離開意願，但公司始終不理會，唯一能斷乾淨的方式，就是先闖禍，就能以退團的理由收拾殘局。C.A.P強調事前有跟TEEN TOP商討，大家都理解他，成員感情未因此決裂。

TEEN TOP是南韓「長壽男團」成員Andy所培訓的團體，原本成員有天地、Niel、Ricky、創造、L.Joe、C.A.P等6位，未出道平均年齡僅有16.3歲的他們，以「刀群舞」聞名而被美國MTV認證；直到2010年發表單曲《Clap》正式出道，後以前衛華麗的造型陸續推出《Supa Luv》、《不要擦香水》、《Crazy》等金曲，奠定2010年至2013年的男團地位，期間他們曾來台灣，演出也是一票難求；到了2017年2月L.Joe提出終止合約、C.A.P鬧事退團，目前TEEN TOP僅剩天地、Niel、Ricky、創造4名成員。

TEEN TOP《2023 TEEN TOP CONCERT IN TAIWAN “we gonna rock it drop it top it hey don't stop it pop it LIVE”》將於10月21日晚間7點在新莊Zepp New Taipei舉行，票價分為1樓VIP套票5600元、1樓4600元、2樓4200元等， 9月24日中午12點在全台7-11 ibon機台及ibon網站啟售。

▲TEEN TOP出道時以前衛的造型抓住大眾眼球。（圖／1theK (원더케이)YouTube）
▲TEEN TOP出道時以前衛的造型抓住大眾眼球。（圖／1theK (원더케이)YouTube）
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