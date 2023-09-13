嗆民進黨讓台灣缺菜缺蛋缺食安　朱立倫：政黨輪替台灣才會更好

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朱立倫認為，超思公司50萬元的資本，負責人僅出資1000元，竟出得起購蛋的數億資金，並獲得3800萬政府補貼，這樣不可思議的「創業傳奇」，背後到底有多少「貓膩」？多少特權？結果民進黨政府不僅要賺民眾的錢，甚至連食安都不顧了，大家都很關心到底買到的蛋是不是過期的蛋？如果在超市還可以下架，但若是在市場的散裝蛋，哪能看得出來效期到底是哪一天？這些不符食安標準的雞蛋又該怎麼處理？這已經不只是農業部的問題，也是衛福部的責任，應該要全面清查，甚至今天還傳出要把這些過期的蛋變成蛋汁、蛋液做加工處理，那請問以後吃到的蛋糕是不是也是用過期蛋製成？
朱立倫指出，這些都是大家最大的疑慮，也是國民黨身為在野黨，民意代表最大的監督責任，但又發生另外一個「傳奇」，就是綠營的民意代表不是躲起來神隱，就是護航，竟然沒有綠營的民意代表站在民眾的角度站出來為食安講話、為民眾的荷包講話，這就是台灣民主的悲哀！這就是為什麼說「政黨輪替、台灣更好」、為什麼國會希望在野大團結，一起合作過半，這樣才能把所有的弊案查清楚，這也是國民黨總統候選人侯友宜提出的「重啟特偵組」最重要的目標。
對於侯友宜即將訪美，朱立倫表示，他要非常謝謝副主席夏立言、駐美代表兼國際部主任黃介正、秦日新副代表、還有副主委夏大明與多位國際部和海外部同仁，總共8位要一起陪同到美國訪問，也要特別謝謝僑界，不管在紐約、紐澤西、華府或舊金山都安排了許多歡迎行程跟僑宴，表達出在美國的僑胞對我們總統候選人與立委的支持，也希望侯友宜這次訪美能夠向美方友人清楚表達，國民黨才是真正能夠穩定國際與區域安全，讓兩岸關係能夠安定和諧，同時能夠讓中華民國能夠安定繁榮的政黨，侯友宜也會跟美國的學界、智庫發表演講，也會跟僑界很多朋友們見面。
朱立倫表示，藍營15個縣市長在上週末齊聚一堂，團結一致力挺總統候選人侯友宜，每位縣市長都表達了力挺的決心，同時也會在各地主導競選團隊，這就是他們團結的力量，同時各地立委提名同志現在都跟總統候選人密切地結合在一起，他們會越來越團結，最近從各項民調中就明顯看出成果，侯友宜在穩定上升中，希望大家秉持這樣的決心，一步一腳印把所有的事情做對，展現團結的力量，共同邁向勝選。