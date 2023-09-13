▲ Peugeot迎接動車新時代，全新E-3008亮相，最大續航力達700km

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3008是目前Peugeot最暢銷的車型，在過去七年於130國家吸引了超過1,320,00位車主青睞。Peugeot致力於最快在2025年提供完整地電動車產品線，並在2030年時在歐洲成為100%電動車品牌，全新E-3008的問世，宣告Peugeot將進入新的時代。
全新E-3008是首款採用Stellantis集團全新STLA Medium平台的車型，該平台將品牌提升到了一個新的水平。這一創新平台旨在為車主提供一流的性能，包括：續航里程（最長 700 公里）、充電時間（30 分鐘）、駕駛樂趣、性能、效率以及互聯服務和功能（Trip Planner） 、智慧充電、車輛裝載和無線更新。
新E-3008延續Peugeot一貫的貓科伏姿意象設計，並導入類似408的斜背設計，流線外表使其風阻係數僅為Cd 0.28，並集優雅、高效和寬敞於一體。新E-3008在保有仿生車身線條外，具長：4.54m，寬：1.89m，高：1.64m之尺碼，仍是C-Segment SUV級距中最緊緻車款之一，並提空充足的乘坐與行李廂空間。造型設計上，導入全新廠徽與格狀水箱護罩，當然少不了最具家族特色的三爪LED頭燈與LED日行燈，而所有等級的E-3008都標配Peugeot最新的Pixel LED 技術，尾燈也同樣是三爪LED燈組。而雖然E-3008採斜背設計，對行李廂容積並沒有影響太多，在兼顧空氣力學外，還是可以提供520L的基本容積。
為有效降低風阻，盡可能地減少車身外部崁入式的配件，包括所有的鍍鉻裝飾配件。就連車窗的邊框膠條也隱藏進車門內； 同時連輪圈造型也經過特別設計，無論19 英寸或 20 英寸配圈，都採獨特的空力優化設計。
而上述外觀被取消的鍍鉻裝飾配件都改成了烤漆部品，包括：前擾流翼和後保險桿上的流星灰，以及後視鏡蓋和下腰線上的軌道黑。而新E-3008共提供六種車色，其中包括兩種創新顏色，包括Obsession Blue與Ingaro Blue，其中Obsession Blue，會根據光線與車身造型，映射出藍色與綠色的變色效果，Ingaro Blue也會有獨特的反射效果，更彰顯E-3008的美麗身形。
進入全新E-3008，科技感再次進化，導入新Panoramic i-Cockpit®數位座艙，中控台上配置達21吋的懸浮式曲面螢幕，座艙中也具備可調8種顏色之環艙氣氛燈，，包括中控台與車門內側門飾都使用了此新純鋁飾板，全新的飾板具背光效果，可映射出氣氛燈光。
Peugeot表示新Panoramic i-Cockpit®將座艙設計與駕駛樂趣提升新的水準。21吋高清曲面螢幕將數位儀錶與中央觸控螢幕結合為一，而氣氛燈也會從這懸浮式螢幕下方映射出來。延續一貫傳統，中控台主要控制介面與曲面螢幕皆略為偏向駕駛側，也讓功能介面仍維持副駕駛座也可伸手可及之處，另在中央空調出風口下方設有i-Toggles快捷功能觸控面板，車主可依喜好設定10組快捷功能。
E-3008提供Allure 和 GT兩等級車型，另提供3 項套件組供選配，以簡化車型配置，所以在Allure版本上，標配了兩個10英寸螢幕來達到21吋全螢幕的效果，GT車型則標配 21 英寸螢幕。
而全新的中控台設計，將排檔裝置與啟動鈕都設置於方向盤右側，如此也可為中央鞍座創造更多的置物空間。此外，緊緻的方向盤也是Peugeot i-Cockpit® 的基本元素，在E-3008上配置了全新設計的方向盤，方向盤快捷鍵都經過重新設計，以實現更好的人體工學，而且還具自動指紋辨識功能，僅有駕駛者按下時才能控制功能，以免誤觸。而GT等級還標配了方向盤加熱功能。而方向盤後也配置了由再生材質製作的方向盤撥片。
E-3008為保有Peugaot一向引以為傲的操控樂趣，全新 STLA Medium最大限度地使用輕質和剛性材料，並將單層電池理想地裝置在車輪之間盡可能低的位置來降低車輛的重心，同時在2.73m的軸距間，配置了容量達98kWh的電池模組，讓E-3008可提供同級車最長的700km〈WLTP標準〉續航力。
動力配置方面，E-3008提供三種動力版本，基本二輪驅動版本，具備210bhp最大馬力，續航力525km；雙馬達版本，具四輪傳動，最大馬力達320bhp；接著是長里程版本，採二輪驅動、單馬達，最大馬力有230bhp，續航力即可達700km；且具備四種行車模式。
E-3008搭載400V高壓鋰離子電池，負責驅動車輛，其他車內電氣系統，則是使用另一具12V電池提供電力。
E-3008提供多種充電模式，對應交流電標配11kW三相充電器，可選配22kW三相充電器。若使用直流電，可以使用高達160kW的額定功率衝 電，使 E-3008 標準系列電池能夠在 30 分鐘內從標準系列版本的 20% 充電到 80% ，長里程版本則不用30 分鐘即可完成。
在新E-3008搶先亮相後，新一代3008未來將針對不同市場提供包括純電、混合動力與插電式混合動力等不同動力系統，相關訊息將在今年稍晚公布。而在E-3008之後，Peugeot也已預告會推出E-5008，關於E-5008更多細節則會在2024年初公布。