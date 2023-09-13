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杭州亞運／陳盈駿缺陣中華隊面臨大挑戰　進攻端需要更多人處理球

▲陳盈駿因腳踝手術後恢復進度不如預期，因此確定感不上這一次的杭州亞運。（圖／取自FIBA）
▲陳盈駿因腳踝手術後恢復進度不如預期，因此確定感不上這一次的杭州亞運。（圖／取自FIBA）

運動中心/專題報導

本屆杭州亞運，中華隊主控陳盈駿確定無法參加，球隊接下來將由多人共同來分擔他的職責，在進攻端可能會讓球隊鋒線和內線增加處理球的機會，以免林庭謙出現分身乏術的情況。

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陳盈駿今年休賽季安排腳踝骨刺清除手術和注射PRP來修復韌帶，原評估時程應可以趕上培訓隊最後一階段的集訓、隨隊出戰，不過恢復狀況不如預期，目前仍無法進行高強度的對抗訓練，經過多次評估後，他決定退出此次中華隊。

這些年，陳盈駿一直都是球隊後場的第一號人物，有他在運籌帷幄，球隊在體系上的運轉也更加流暢。這些年在CBA的歷練，讓他在經驗和技術方面都有所成長。

中華男籃是很吃節奏的球隊，手風順時可以擊敗一些亞洲強權，但一旦局面打不開，大比分輸球往往就是結果。這也是陳盈駿的價值所在，他能夠知道球場上的那一個瞬間需要的是什麼，並指揮其他球員去執行。如今，中華隊必須找到其他人來頂替他的位置。

▲陳盈駿。（NOWnews資料照）
▲陳盈駿確定缺席本屆杭州亞運。（圖／NOWnews資料照）
本屆亞運男籃初步陣容組成以來，總教練桑茂森就很強調球權流動和機遇戰，希望能最大化展現球員的身體天賦。陳盈駿受傷之後，他表示之後球隊將不會再有一個傳統類型的控衛，而是大家都需要分擔控球和組織的責任。

林庭謙近年在CBA已經開始轉型成一號位，而且瓊斯盃打主控的表現也很沉穩。不過他同時也是球隊外線的第一得分點，而如果阿提諾不能打，他就是最穩定的得分來源，如果讓他專職打PG，那勢必將會降低他的火力，對於中華隊來說不是好事。

▲林庭謙在瓊斯盃展現出大將之風，新生代中華隊將由他來領軍。（圖／籃協提供）
▲林庭謙在瓊斯盃展現出大將之風，新生代中華隊將由他來領軍。（圖／籃協提供）
中華隊這一屆陣容中有許多擅長策應的內線，包括曾文鼎、李德威和曾祥鈞，這三人再加上經驗豐富的鋒線要角劉錚以及T1年度MVP阿巴西，這些人應該會得到更多處理球機會。

除了進攻方面之外，後場防守中華隊也有不小的壓力，小組賽就要面「亞洲第一控」阿拉基（Wael Arakji），黎巴嫩愛用3後衛，有3人在世界盃場均得分上雙，火力相當恐怖，台灣後衛對此可能需要多加研究。

▲「亞洲第一控」阿拉基（Wael Arakji）在對上歐洲勁旅法國一戰，全場狂砍29分。（圖／取自FIBA）
▲「亞洲第一控」阿拉基（Wael Arakji）絕對是中華隊需要嚴加看管的人物。（圖／取自FIBA）
而這一次中國隊在沒有李凱爾和周琦的情況下，進攻應該也會更多的由後衛發起，善於傳球的趙繼偉、投籃出色的胡明軒，都需要有計劃地去加以限制。

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