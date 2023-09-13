半導體走出低迷、迎超旺需求　SEMI：全球晶圓廠設備支出先蹲後跳

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受惠於產業對於先進和成熟製程節點的長期需求持續成長，晶圓代工產業2023年維持投資規模，微幅成長1%來到490億美元，持續引領半導體產業成長；預計2024年產業回溫，帶動設備採購金額擴增來到515億美元，估較今（2023）年成長5%。
展望2024年，記憶體支出總額預計將迎來高達65%的成長，達到270億美元，為2023年下降46%後的強勁反彈。其中，DRAM領域在2023年下降19%至110億美元後，預估於2024年回升至150億美元，年成長達到40%。NAND領域支出預計也將呈現相似的趨勢，2023年下降67%至60億美元，但在2024年大幅回升113%，達到121億美元。微處理器（MPU）的支出預計在2023年保持平穩，並在2024年成長16%，達到90億美元。
台灣將在2024年穩坐全球晶圓廠設備支出的領先地位，年增加4%來到230億美元。韓國居次，預計2024年的支出將達到220億美元，較今年增長41%，同時反映了記憶體領域的復甦。此外，受限於美國出口管制，中國先進製程發展和海外廠商投資受阻，2024年總支出額雖以200億美元排名全球第三，但較2023年水平下降。儘管受到限制，但中國的晶圓代工業者和IDM（垂直整合製造商）將持續以成熟製程進行投資及佈局。
美洲地區仍維持第四大支出地區並創下歷年新高，支出總額預計將來到140億美元，年成長率達23%；歐洲和中東地區也將續創佳績，支出總額成長41.5%至80億美元。而日本和東南亞地區的晶圓廠設備支出將在2024年分別增長至70億美元和30億美元。