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今、明午後雷雨爆發！周五梅雨鋒面爆發到下周

▲本周前半段氣溫依舊偏高，下半周隨著水氣變多，氣溫也會逐漸下滑。（圖／中央氣象署）

週五至下週五（5至12日）「梅雨季」第5波鋒面（滯留鋒）與西南季風配合的型態、將逐漸醞釀成形，逐步進入典型的「梅雨旺盛期」；因大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在附近被激發，應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨)及「致災雨」。

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，且各地要嚴防較大雨勢。（圖／中央氣象署）

薔蜜颱風最新動態！一路往東北走「暴風圈掃日本南部」

▲吳德榮表示，薔蜜颱風強度續減弱，向東北移動，今日白天暴風圈將掃過日本本州南部，晚起脫離日本。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

低壓帶開始北抬！恐有熱帶擾動生成

▲氣象專家林得恩表示，本週五至週日，南海低壓帶開始北抬影響，天氣更不穩定，環境水氣增多，降雨機率更為提高，全台降雨機率跟著增大。（圖／林老師氣象站）

梅雨準備爆發！根據氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，同時，氣象專家林得恩亦提醒，低壓帶中可能有小尺度熱帶擾動生成，甚至有機會增強為熱帶性低氣壓，但目前評估還不會發展成颱風，但也使得台灣天氣更不穩定。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今、明（3、4日）兩天「薔蜜」已遠離，西南季風進入南海，台灣白天晴熱，要注意防晒、防中暑；大氣漸趨不穩定，今日各地區氣溫如下：北部23至37度、中部21至38度、南部20至39度、東部21至36度。吳德榮提醒，進一步觀察發現，週五至下週日（7日），有局部陣雨或雷雨，強對流大部分在午後發展；週五另有強對流在南台灣發展的機率。下週一（8日）至下週五強對流則不僅只在午後、累積的雨量也更大，各地皆應特別注意。不過，愈接近期末模擬、模式的不確定性愈大，多雨型態持續幾天？各國模式並不相同，應繼續觀察。針對薔蜜颱風最新動態，吳德榮提到，根據氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，第6號輕颱「薔蜜」，新歐洲模式、系集路徑模擬圖亦顯示類似的預測。有相關行程、應特別注意。氣象專家林得恩亦在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今、明2日，由於環境風場轉為西南風，水氣明顯增加，南部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；就連午後山區對流發展轉趨旺盛，雷雨範圍擴大，降雨強度也會跟著增強。林得恩提到，但林得恩強調，根據現況初步評估，尚還不至於發展成颱。不過，由於其帶動整個西南季風增強，且持續將大量暖濕水氣輸送至臺灣附近，也使得臺灣天氣更加不穩定，外出活動記得攜帶傘具。