首創義大利麵加漢堡排！PASTAIO 9/15推出 焱の挽肉打卡免費續排
挽肉旋風自日本吹至台灣，就連義式料理也要推出漢堡排口味的義大利麵。以形色豐富、口味多元的新鮮手工義大利麵聞名的「PASTAIO」，就推出此日義混血美味組合。主廚自製日本A5和牛手打漢堡排搭配新鮮手工義大利麵、佐生蛋黃呈現「挽肉義大利麵」，每份售價450元，9月15日~10月15日於PASTAIO的光復、內湖、新店等三店同步上市。另外知名餐飲集團「橘焱胡同」創新品牌「焱の挽肉」8月開幕之後，現針對9月也推「打卡送漢堡排」活動，完成指定步驟，可再贈一顆漢堡排。
記者葉盛耀/綜合報導
挽肉是日文，原意是指絞肉、肉醬的意思，在日本最常看到的絞肉料理，就是漢堡排。在日本，漢堡排最常搭佐白飯品嘗。主打匠人新鮮製作義大利麵及融合亞洲元素的創意義式美饌的PASTAIO，研發了挽肉義大利麵。經多次測試，拿捏以最佳比例混合日本A5和牛絞肉，能有豐潤多汁且兼具肉香的特性，並加入綠胡椒、紅胡椒、肉豆蔻、巴西里等香料及洋蔥增添香氣，手打製成漢堡排後煎烤；並特製短如米型的新鮮義大利麵拌炒蒜片、辣椒，搭配鹹甜有致的照燒和牛漢堡排、最後打入生蛋黃噴香上桌。
輕戳破飽滿蛋黃佐厚實和牛漢堡排，拌入Q彈義大利麵一齊入口，溫潤蛋黃包覆鮮甜肉排口感更顯濕潤柔和，微辣彈牙義大利麵愈嚼愈香，雖然看似簡單，卻是直接的暖香滋味。
另外，國內知名餐飲集團「橘焱胡同」創新品牌「焱の挽肉」同樣也是現做漢堡排，除了以A5和牛製作漢堡排，還有雞、豬兩口味，與三種通嘗的綜合口味。現烤漢堡排可搭配富山縣魚津市越光米炊煮出的米飯，與大成集團可生食級雞蛋。
「焱の挽肉」現也祭出9月專屬優惠，第一重「打卡送漢堡排」，只要期間內用餐，點購挽肉定食(不限口味)，完成活動步驟，即追蹤焱の挽肉IG官方帳號並拍攝美食照片，分享至個人限時動態，並TAG焱の挽肉官方帳號，即可從牛/豬/雞三種漢堡排中免費再加碼一顆。第二重「粉紅Party 歡慶舉杯」活動，9月期間期間內穿著粉紅色上衣用餐，即可免費獲得限定飲品「粉紅泡泡沙瓦 」乙杯(價值150元)。