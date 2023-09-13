基隆苗栗代理教師遭欠薪2個月！潘文忠：嚴正督導、擬定規範

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中小學教師多在每月1日領到該月薪資，臉書社團「教師甄試人才網」貼文討論串中，近日有網友透露，苗栗縣、基隆市都有代理教師尚未收到8、9月薪資。基隆市表示，尚未收到中央補助款，已向市府申請代墊款，最快本週五下班前發放薪資；苗栗縣今天允諾9月15日必須完成盤點到位，並列入校長考績追究責任。
針對代理教師薪資遲發的問題，潘文忠受訪指出，原本希望代理教師發薪期程跟正式教師同步，都在月初發放，但代理教師情形較特別，出缺與遴聘過程不像正式教師多已編定，有些學校可能在7、8月還持續增聘教師，甚至好幾次才聘足。
潘文忠說，教育部國教署也了解到相關情形，在今年的6月8日函知各縣市，不論代理教師的薪資的來源是不是由中央補助，都要一致性在教師薪資支付期程中進行，多數縣市皆一致發放，僅極少數縣市比較遺憾，拖欠了薪資。
他呼籲各縣市要將心比心，照顧到教師生活上的需求，如期發放薪資。
另外，他提到，代理教師全年計薪是一個新的制度，教育部也考慮到新制剛起步，特別爭取到行政院專款補助2分之1的費用，減輕地方政府支薪負擔，各縣市陸續在做人數統計，國教署便在8月22日特別要求，若已經聘足則盡快進行彙整。目前多數縣市已呈報資料，極少數縣市正在呈報中，這部分經費已請國教署盡快核定。
潘文忠說，從今年發放狀況來看，會請國教署再跟各縣市瞭解相關執行細節，做更多規範，也會嚴正督導縣市，避免再發生類似情形，同時可能將執行狀況列入113年中央政府對縣市一般性補助款額度參考，透過督促力量，讓代理教師在一定支薪期程內都能領到薪水。