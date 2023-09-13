國防展首亮相！XT112步槍納「人因工程」設計 左撇子射擊不卡卡
「2023年臺北國際航太暨國防工業展」將於9月14至16日於台北南港展覽一館舉行，今（13）日舉行展前記者會，邀請媒體參訪，軍備局研發的XT112步槍也首度亮相。XT112步槍納入「人因設計」，子彈拋彈口加入拋殼變向器，能避免左撇子射手射擊時遭拋出彈殼所傷。
記者呂炯昌／台北報導
陸軍司令部規畫自2024年起推動國軍新型XT112步槍軍事投資建案，今年8月完成戰術評測，將陸續汰換國軍現役T91戰鬥步槍與後備部隊的65K2步槍。式步槍依陸軍的需求，增加光學及內紅點瞄準鏡，以提升射擊精度。
首度公開亮相仍在測試中的XT112步槍，仍採AR151步槍的構型設計，外型與德國HK416突擊步槍相似，裝配XTS112反射式內紅點瞄準鏡，具備5段伸縮式槍托、戰術滑軌下方裝有握把與伸縮式腳架，戰術滑軌則能裝置各式光學瞄準鏡。
XT112步槍雖然仍採用5.56公厘子彈，但軍備局解說人員指出，XT112步槍較T91步槍提升射擊精度、提高槍管壽限，子彈拋彈口加入拋殼變向器，子彈射擊後避免彈殼向4點鐘方向拋出，能避免左撇子射手射擊時遭拋出彈殼所燙傷。