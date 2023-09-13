超美貝果每顆119元！好丘聯手台灣莊園巧克力 77乳加邀Lulu代言
▲被網友譽為「貝果界美味的天花板」的好丘，此次就選用TICCA台灣可可精品豆邀請賽優等獎得主南投「思惟巧克力工坊」的莊園巧克力，來搭配不同食材做出精品級貝果。（圖／好丘提供）
記者葉盛耀/綜合報導
2023-09-13 18:07:56
台灣貝果第一品牌好丘Good Cho’s多年來致力推廣貝果，打破既有框架與印象，創造全新「精品貝果系列」，此次就選用了TICCA台灣可可精品豆邀請賽優等獎得主南投「思惟巧克力工坊」的莊園巧克力，來搭配不同食材，讓貝果有著華麗外表與多層次風味，三款售價皆每顆119元，將於即將開幕的「新光三越 Diamond Towers」二館4樓獨家每日限量販售。另外，國民巧克力品牌「77乳加」則邀請新生代主持人Lulu黃路梓茵，合作推出三款富秋天元素的新口味巧克力。
被網友譽為「貝果界美味的天花板」的好丘，一直不斷追求創新，尤其更率先全台推出以台灣食材入餡的「包餡貝果」，現為了營造更細緻的全新食感體驗，好丘選擇了TICCA台灣可可精品豆邀請賽優等獎得主，南投「思惟巧克力工坊」的莊園巧克力，採用全球極少見的「Tree to Bar」模式，從可可豆的採收一直到最終的巧克力成品，所有過程都在當地進行，實現了可可豆最新鮮的風味和多層次香氣。職人們也運用各式食材來展現巧克力獨有的果酸、柑橘香氣、堅果和木質尾韻等多元滋味。 此次在口感上也做微調，號稱有如羽毛枕頭一樣柔軟卻微帶Q彈的貝果體，內部層次豐富且鬆軟細緻，搭配手工製作的內餡，甜而不膩，並使用精品級原料。像是有著滿滿茶香的《伯爵茶巧克力》，以帶有佛手柑香氣的伯爵茶，引出巧克力的熱帶柑橘香氣，搭配乳酪內餡，適合搭配茶飲細細咀嚼。 ▲好丘此次聯手TICCA台灣可可精品豆邀請賽優等獎得主，南投「思惟巧克力工坊」的莊園巧克力，推出獨特的精品級貝果。（圖／好丘提供）
《栗子蒙布朗》外表如同小皇冠般可愛充滿法式風情，軟Q貝果體中可以品嘗到滑順的法式栗子泥與栗子粒，與帶有木質堅果味的濃郁巧克力。鋪滿烤糖杏仁片的《香草奶油烤杏仁》，內含香草奶油餡與微苦帶有堅果香氣的巧克力，兩者取得風味上的完美平衡。三款獨特滋味自9月16日起於「新光三越 Diamond Towers」二館4樓，好丘全新櫃位每日限量販售。
也有平價巧克力推出新口味，經典國民巧克力品牌「77乳加」就與代言人Lulu黃路梓茵合作推出運用秋日食材打造的全新口味乳加，選用Lulu特別喜歡的食材－地瓜作為主角，延伸出「秋季美味」的概念，帶來三款聯名新品，預計將於9月初上市，並且於不同通路，「香栗可可乳加」在7-11販售、「焦糖地瓜乳加」在全家超商販售、「南瓜歐蕾乳加」則是於萊爾富及全聯上架。 ▲好丘此次推出的貝果，有著華麗外表與多層次風味，三款售價皆每顆119元。（圖／好丘提供） 除了Lulu的聯名限定款，還有「70%極濃黑巧乳加」，使用70%迦納黑巧克力，微甜微苦的濃郁巧克力味，讓不喜歡太甜的消費者多了零嘴新選擇，也為喜歡堅果香氣與豐富口感的消費者打造「綜合堅果乳加」，一次品嘗到多種堅果香氣，更有方便攜帶的「歐維氏85%醇黑巧克力」，滿足對於苦甜滋味、濃醇黑巧克力有更高需求的消費族群。 ▲77乳加與代言人Lulu黃路梓茵，合作推出運用秋日食材打造的全新口味乳加（圖／宏亞食品提供） ▲歐維氏85％醇黑巧克力製造過程中採用國際級五滾輪專利技術，打造出苦甜平衡的純粹風味且口感細緻滑順，今年榮獲A.A.全球純粹風味頂級評鑑的三星最高榮譽。（圖／宏亞食品提供）