莫德納XBB疫苗取得EUA　疾管署揭最快開打時間

衛福部食藥署今（13）日下午會議討論莫德納新冠肺炎XBB.1.5疫苗相關緊急授權（EUA），會後於傍晚發布新聞稿表示，經專家會議討論，決定核准莫德納XBB.1.5 疫苗專案輸入，適用於6個月以上兒童、青少年及成人的主動免疫接種，不過目前該公司尚未申請正式藥證許可。
記者林志怡／台北報導
食藥署說明，經審查莫德納XBB.1.5 疫苗所附資料證據，莫德納XBB.1.5 疫苗與先前已核准的莫德納疫苗採用相同的技術平台製造，具有相似的特性，經動物試驗及小規模免疫原性試驗結果顯示，該疫苗可誘發對抗XBB變異株病毒（如XBB.1.5、XBB.1.16）較佳的中和抗體免疫反應。
此外，食藥署指出，該疫苗對於重點變異株EG.5和新出現的變異株BA.2.86，也可誘發相似的中和抗體免疫反應，可對目前流行的變異病毒株提供保護效益優勢。
在安全性方面，食藥署說明，施打莫德納XBB.1.5 疫苗追加劑發生的局部／全身性不良反應與先前已核准的莫德納疫苗相似，以輕中度不良反應為主。
食藥署副署長陳惠芳則補充表示，莫德納公司已經在9月7日提供標準品試劑與少量樣品，後續若進口來台，可在一週內完成檢驗封緘、供施打使用。
至於這款疫苗何時可提供醫療院所、作為民眾施打用途，疾管署發言人曾淑慧表示，相關疫苗需要等待檢驗封緘合格才可以請醫療院所施打，第一批預計進口200萬劑，力拚9月最後一週開打，希望能提前開打。