《女兒大人》管麟連親3天！黃薇渟克服「討厭鬼」心理障礙
管麟銀幕初吻獻給中視《女兒大人加個賴》的對手黃薇渟，黃薇渟透露要克服的其實不是接吻時的害羞，而是戲劇前期，她和管麟幾乎都在互嗆鬥嘴，心理上不自覺會覺得對方很白目，「所以我承認，我前期要克服的是，我該怎麼跟這個討厭鬼接吻？」當黃薇渟看到班表後，得知必須連續3天要一直親，內心浮現「原來我真的是要出來賺錢的啊」，反而管麟透露兩人後來拍出默契，自己對親密橋段加戲。
記者羅凌筠／綜合報導
劇中「大碗」黃薇渟為了幫管麟解圍假扮成女友，但卻遭人刻意諷刺不過是個被逃婚的新娘，為了捍衛大碗，管麟不惜在眾人面前發揮騎士精神深情擁吻。回想拍攝當下，管麟透露：「因為已經從早拍了一整天的戲，加上需要搶最後的日光，速度很緊湊，吻戲之前沒有太多的準備，只能在換場中間刷了牙。」
對於管麟為戲獻出銀幕初吻，黃薇渟則笑稱：「銀幕初吻很重要沒錯，但他的（銀幕）初吻對象是我這位天使才更重要。」她還透露管麟也很認真看待吻戲，「有一天我們收工，管麟突然跟我討論表演，那時我突然感覺到他其實是要跟我討論吻戲的部分」，黃薇渟察覺到管麟的表達有些迂迴，所以反過來直接問他：「那你覺得要怎麼親？」相當霸氣。
管麟則是跨過第一場吻戲後，後面的吻戲就自在許多，「之後的吻戲我們幾乎都沒有事先順過角度或是走位，都是感受當下的氛圍，然後就直接來了。」甚至連導演都覺得如果不喊卡，他們會一直親個沒完沒了。管麟透露，「（劇中）一些情侶生活上相處的橋段，會視當下的感受去增加，覺得氛圍對了，即便劇本沒有寫吻戲，我們還是會自己加一點。」