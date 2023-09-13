史上第一次！蘋果首銷「印度製iPhone 15」　與中國製同步販售

研究所非就業避難所！是否讀碩士提升職戰力　專家給3大評估指標

▲是否攻讀碩士提升職戰力？104人力銀行職涯教育長王榮春今（13）日提供3大評估指標。（圖／記者李琦瑋攝，2023.09.13）
▲是否攻讀碩士提升職戰力？104人力銀行職涯教育長王榮春今（13）日提供3大評估指標。（圖／記者李琦瑋攝，2023.09.13）

記者李琦瑋／台北報導

研究所即將開始報名，不少大學畢業生煩惱，究竟該不該攻讀碩士，對於未來薪資加值、職涯發展是否有幫助？104人力銀行職涯教育長王榮春今（13）日建議，至少要考量3大指標，包括是否有明確的職涯發展方向、是否有清楚的研究題目方向、是否想國際實習交換與實習。

我是廣告 請繼續往下閱讀
104人力銀行今天發布「職戰力！企業邀約研究所領先群出列」報告，撈取2018至2022年畢業的資通訊、商管、工程三大學群、共計4.8萬名碩士生（不含EMBA等在職專班），觀察畢業後第一份正職工作，找出「最常擔任且薪資中位數最高」的前5大職務。

▲15大高薪職務對學歷要求占比。（圖／104人力銀行提供）
▲15大高薪職務對學歷要求占比。（圖／104人力銀行提供）
報告指出，資通訊、工程學群除了半導體設備工程師外，職缺要求碩士的比例均超過52%，資通訊的數位IC設計師、演算法開發工程師碩士比例更超過80%，但商管學群職缺要求碩士比例則低於44%。

▲15大高薪職務碩士與學士月薪中位數溢價多寡。（圖／104人力銀行提供）
▲15大高薪職務碩士與學士月薪中位數溢價多寡。（圖／104人力銀行提供）
若以學歷溢價來看，資通訊學群和工程學群碩士比學士月薪中位數高12,500元至19,500元不等；商管學群的學歷溢價金額較小、約在5,000元至8,050元之間，但儲備幹部碩士比學士月薪中位數高20,350元。

王榮春說，資通訊、工程學群的學生，若職涯方向明確，將來想投入這些高薪職務，研究所確實已成為標準配備，而商管學群職缺要求碩士比例低，顯示大學畢業即可先進入職場實戰，邊做邊學，但碩士學歷有加分作用。

王榮春指出，念研究所確實能證明自己的學習能力與動力，碩士畢業後，可望擁有更好的職涯起跑點，能幫助自己爭取到專業度較高、薪資較高的好職缺，人資角度也會認為，碩士畢業代表學習動機展現、願意為學習投資。

但該如何評估是否適合念研究所？王榮春建議，職涯方向清楚、學習動力強，能快快念完、學到東西；有清楚的研究方向；想要實習、國外交換、研究室Lab有產學／專題合作；看中產業前景佳、專業需求高、職涯發展好、薪水福利高等，就建議去唸研究所。

王榮春說，但若只是為了逃避就業而去念研究所，或者單純洗學歷，沒有清楚的學習目標及職涯目標，以及選擇的職涯發展領域比較重視實戰經歷，不重視學歷，則不一定要繼續深造，否則盲目投資1至2年時間和學費念完，反而無法為職涯加分。

碩士高薪職務出列！數位IC設計工程師74K、商管儲備幹部53K居冠

資通訊高薪職碩士學歷是標配！商管儲備幹部讀到碩士多2萬

研發設計職強邀國立頂大！半導體S廊道、北中南各有大學獲青睞

砸15.4億加碼促科研！國科會博士生獎學金增至千名　每月4萬全出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞