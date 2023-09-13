研究所非就業避難所！是否讀碩士提升職戰力　專家給3大評估指標

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報告指出，資通訊、工程學群除了半導體設備工程師外，職缺要求碩士的比例均超過52%，資通訊的數位IC設計師、演算法開發工程師碩士比例更超過80%，但商管學群職缺要求碩士比例則低於44%。
若以學歷溢價來看，資通訊學群和工程學群碩士比學士月薪中位數高12,500元至19,500元不等；商管學群的學歷溢價金額較小、約在5,000元至8,050元之間，但儲備幹部碩士比學士月薪中位數高20,350元。
王榮春說，資通訊、工程學群的學生，若職涯方向明確，將來想投入這些高薪職務，研究所確實已成為標準配備，而商管學群職缺要求碩士比例低，顯示大學畢業即可先進入職場實戰，邊做邊學，但碩士學歷有加分作用。
王榮春指出，念研究所確實能證明自己的學習能力與動力，碩士畢業後，可望擁有更好的職涯起跑點，能幫助自己爭取到專業度較高、薪資較高的好職缺，人資角度也會認為，碩士畢業代表學習動機展現、願意為學習投資。
但該如何評估是否適合念研究所？王榮春建議，職涯方向清楚、學習動力強，能快快念完、學到東西；有清楚的研究方向；想要實習、國外交換、研究室Lab有產學／專題合作；看中產業前景佳、專業需求高、職涯發展好、薪水福利高等，就建議去唸研究所。
王榮春說，但若只是為了逃避就業而去念研究所，或者單純洗學歷，沒有清楚的學習目標及職涯目標，以及選擇的職涯發展領域比較重視實戰經歷，不重視學歷，則不一定要繼續深造，否則盲目投資1至2年時間和學費念完，反而無法為職涯加分。