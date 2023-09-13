破400萬人次！外國觀光客回籠 鄭文燦揭這三地觀光客最愛來台
行政院副院長鄭文燦今（13）日出席「2023年第400萬名來台旅客迎賓活動」，對此受訪時表示，今年疫後的旅遊振興，目標是600萬人次，而根據以往200萬至400萬人次的到達時間，預估可以提前到達600萬人次的目標，另根據統計港澳、日本與韓國，這3個地方觀光客來台人數最多。
記者陳威叡／台北報導
鄭文燦今日出席「2023年第400萬名來台旅客迎賓活動」，受訪時被問及600萬人次是否有望提成達標，鄭文燦指出，今年在疫後的旅遊振興，目標是600萬人次觀光客來台灣觀光旅遊，政府希望能夠深度旅遊、多元旅遊，提供最友善的旅遊服務，也希望藉由開放觀光，讓大家認識台灣不同層面的特色。
鄭文燦指出，目前600萬人次的目標可以達成，今天是到達400萬人次，以過去200萬至400萬人次的到達時間，每100萬都在縮短，所以預估可以提前到達600萬人次的目標。
鄭文燦也說明，來源國、來源地統計起來，目前是港澳、日本、韓國，這3個地方觀光客最多，也希望將來包括像東南亞、北美的旅客也可以增加，至於未來還包括像第三地的陸客開放，也會增加一定的數量，同時期盼希望包括郵輪，郵輪今年會恢復大概3成，明年會8成，未來高檔的郵輪旅客也會增加不少。