▲ 門中門設計比韓國冰箱還聰明 Ford F-150全新尾門超有看點

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F-150的熱門程度讓他們即便選擇與Apple iPhone同一天發表也毫不懼怕，在改款之後整體而言更具有現代化質感，但是造型調整完全不重要，因為尾門的變化才是最大重點，可以電動上下開啟的尾門已經不稀奇了，現在這塊尾門中間還加上了一個側開門，這個全新的側開門還可以設定三種角度，分別為100度、70度以及37度，這是為了對應後方有拖曳物品時的設定，將可以避免你在開門的時候打到後方的物品，而在保桿位置他們也精心設計了腳踏區域，讓你打開小尾門的時候可以更輕鬆上下車。
過去沒有這到尾門的時候，拿取物品相對困難，因為你可能要整個抬起高於貨床隔板，或者是把尾門打開，橫跨尾門才有辦法拿到物品，但現在你可以輕鬆無負擔地拿取貨床上的物品，而不用伸長身體，此外尾門的右側放置了可以上鎖的置物盒，左側則是保留給Pro Power Onboard外接電源面板的空間，但如果車主沒有選配的話，也將會是一個置物小盒，而貨床尺寸現在有5.5英尺以及6.5英尺兩種選擇，分別約為168公分以及198公分。
此外現在拖曳物品也變得更為容易，受益於輔助駕駛的進步，你如果要使用拖車勾對準後方拖曳的連結點，現在只要使用中央12吋螢幕進行設定，接著按壓側邊的旋鈕，車輛將會直接自動駕駛到定位，此時你只要下車連結拖車勾即可，再也不需要別人幫忙就可以完成拖車連結過程，而且如果你在拖曳狀態想要倒車的話，這套系統也可以控制後方拖曳物想要前往的方向，即便是艱困的倒車入庫情境也可以變得非常輕鬆，現在這輛車將可以拖曳重達6,123公斤的物品，車輛本身也可以負重達1,113公斤。
車內部分除了12吋的中央螢幕之外，現在也可以選配抬頭顯示器，此外車輛更配置最新的BlueCruise 1.2系統，這將可以在特定狀態下讓駕駛放雙手行駛，只不過這個功能只有免費使用90天，之後可以透過每年或是每月訂閱的方式獲得該功能，而且這輛車將會是北美第一款擁有失竊車輛服務的車輛，意味著你的車可以在被偷走之後透過定位找到，價格部分尚未公布，但是已知還會有更強大的Tremor越野車款以及性能Raptor、Raptor R車型，其中Raptor R有恐怖的700匹輸出，將會是個狠角色。