曾駐台採訪！新國台辦發言人首亮相就批「台灣沒資格加入聯合國」

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在自我介紹中，陳斌華表示，自己到台辦工作前曾有逾20年的媒體工作經歷，並在台灣駐點採訪多年，與在座部分記者是老朋友，他希望今後能在發言人的崗位上，與大家共同努力增進兩岸同胞之間的了解和理解；同時他也提到自己身為22年前首位常駐台灣的記者，長期關注台海議題，採訪台灣的經驗長達15年，能夠全面瞭解台灣民眾的生活、想法。
不過被問及兩岸關係似乎又回到他剛駐台時的「嚴冬」原點時，陳斌華援引前海基會董事長辜振甫喜歡的一首詩，「但知春意發，誰識歲寒心」形容自己的心境，他說「沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會來臨」，強調兩岸關係發展根基在民間，動力在人民，希望在青年。
52歲的陳斌華今年6月1日接任國台辦新聞局副局長兼發言人，根據國台辦發布的簡歷，陳斌華1971年生於福建漳州詔安，廈門大學中文系畢業，1993年至2016年間效力於新華社，主要從事兩岸新聞報導，與同事範麗青是2001年時成為第一批常駐台灣的中國記者，親歷2004年、2008年、2012年的總統大選，以及「連胡會、馬習會」等重要事件，2016年4月調至國務院台辦工作。
陳斌華也在例行記者會上重申，「聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣是中國的一部分，不是國家，沒有資格加入聯合國」，他先是強調並不存在「兩個中國」、「一中一台」的問題，接著又稱一個中國原則是國際關係基本準則，是國際社會共識，「民進黨當局無視事實，不斷污衊攻擊聯大2758號決議。我願就此再次說明，以正視聽。」