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江宏傑桌球館才停業！帶球拍擺攤叫賣　獲封「師奶殺手」扛業績

▲江宏傑（右）桌球館才停業，錄實境節目《可可樹下的奇幻小店》，將帶球拍前往市集擺攤叫賣，獲封「師奶殺手」扛業績。（圖／客家電視台、LINE TV）
▲江宏傑（右）桌球館才停業，錄實境節目《可可樹下的奇幻小店》，將帶球拍前往市集擺攤叫賣，獲封「師奶殺手」扛業績。（圖／客家電視台、LINE TV）

記者黃雅琪／綜合報導

江宏傑、Alan柯有倫、「大霈」李霈瑜以及黃湘婷，錄製綜藝實境節目《可可樹下的奇幻小店》經營甜點店，9月17日將前進世界客家博覽會好客農市擺攤販售，親手研發設計的可可禮盒。上個月桌球館宣布停業的江宏傑，被稱讚是「師奶殺手」有機會成為「業績王」；江宏傑更加碼透露，可能帶上桌球拍出場叫賣禮盒。

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▲柯有倫（左起）、黃湘婷、江宏傑，在節目《可可樹下的奇幻小店》中努力製作甜點（圖／客家電視台、LINE TV）
▲柯有倫（左起）、黃湘婷、江宏傑，在節目《可可樹下的奇幻小店》中努力製作甜點（圖／客家電視台、LINE TV）
擔任「可可大廚」的江宏傑，負責製作大多數的甜點，「店長」柯有倫與「小幫手」黃湘婷從旁協助，「創意行銷」大霈則是在短時間內，設計出亮眼的外包裝。上個月桌球館宣布暫停營業的江宏傑，被公認最有可能是當天的業績王，大霈更誇他為師奶殺手：「他的誠懇一定能感動人！」

▲柯有倫（左起）、大霈、黃湘婷、江宏傑，錄製節目《可可樹下的奇幻小店》經營甜點店。（圖／客家電視台、LINE TV）
▲柯有倫（左起）、大霈、黃湘婷、江宏傑，錄製節目《可可樹下的奇幻小店》經營甜點店。（圖／客家電視台、LINE TV）
但江宏傑認為：「業績王應該是柯有倫才對，感覺Alan就很會賣東西！因為那天我們去潮州請大家試吃的時候，他就很會推銷東西，請大家試吃。」不過為了招攬顧客，江宏傑也預告有機會帶上桌球拍出場叫賣禮盒。

柯有倫、大霈、江宏傑、黃湘婷將在世界客家博覽會，完成《可可樹下的奇幻小店》的最後一塊拼圖，4人也熱情邀約，希望民眾能到場一起參與小店擺攤，試試他們用心製作的可可禮盒，黃湘婷更俏皮提醒：「請大家多帶一點零錢，不然我們找不開啦，拜託拜託，9月17日見！」《可可樹下的奇幻小店》擺攤收入，也將全數捐出作為公益使用。

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