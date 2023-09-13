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蔣萬安：市府成立財損、安置小組　新增台北橋聯開宅供受災戶選擇

▲台北市長蔣萬安出席大直民宅塌陷案受災戶安置說明會。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.13）
▲台北市長蔣萬安出席大直民宅塌陷案受災戶安置說明會。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.13）

記者邱新博／台北報導

台北市政府今（13）日與大直民宅塌陷受災戶25戶居民舉行安置計畫說明會，歷經1個小時半後，都發局長王玉芬轉述台北市長蔣萬安裁示，針對住戶意見將以逐字稿呈現，市府三天之內回應，並成立財損評估、安置小組，盡速協助民眾，並盡快規劃第4次取物，但仍以住戶安全為考量。

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蔣萬安行程原定在安置計畫說明會待到20點就先行離開，但最後待到約9時，安置計畫說明會結束。蔣萬安會後表示，在會中有表達盡快協助住戶安置，住戶也有對後續安置表達想法，目前除了原訂的南港中繼宅，新增台北橋連開宅，也會安排特定時間專車送去現場看。此外，蔣萬安也說，最快20日就會讓受災戶領取到租屋補貼。

▲台北市都發局長王玉芬轉述台北市長蔣萬安四點裁示。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.13）
▲台北市都發局長王玉芬轉述台北市長蔣萬安四點裁示。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.13）
都發局長王玉芬會後轉述蔣萬安4點裁示，第一、今天所有住戶的意見都會用逐字稿呈現，市府會在三天之內研議與回應；第二、都發局成立安置小組，由法務局成立財損評估小組，各小組都會有單一窗口進行服務，後續會盡速進行安置與財損評估發放。

第三、有關重建評估，希望有小基地或併同東側大範圍重建，會進行說明優劣比較讓住戶了解。第四、繼續取物部分，因為目前最新的技師觀測解讀，目前建築物區限於較為樂觀，也就是向後傾斜而非巷單號傾斜，單傾斜速度非常慢，後續會安排第四次取物，但是仍舊以住戶安全考量為優先。

至於財損補助金部分，王玉芬補充，為屋內動產家電財損部分會有補償，另原先規劃租金補助半年一次，有住戶提出一年或三年一次發放，後續會繼續評估。

針對會中協調內容，都發局表示，已分別針對建物所有權人及租客規劃安置補助方案，並由法務局研議救災修復專戶款項收支保管運用方式，將以最快速度發放租金補助，協助居民後續安置。

都發局說，針對建物所有權人未來3年的安置補助方案，經參考周邊租屋市場行情，以每坪租金1,600元為標準，依照建物所有權狀登載的面積計算每月租金補助金額，所有權人可自行選擇承租南港基河三期中繼住宅、台北橋捷運聯開宅或自行尋找民間屋源，觀傳局亦已協調旅館業者提供大湖璞旅60間雙人房，協助住戶解決找房期間的居住問題。

都發局指出，而租客部分則可檢具相關事實証明文件，依原租約月租金為標準，給予3個月的租金補助，並已商請台北市租賃住宅服務商業同業公會協助媒合租屋。

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