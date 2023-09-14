獨／廣播金鐘除名性騷藝人！前總召談《人選》黃健瑋：勿混為一談

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去年的戲劇類評審團總召陳慧玲受訪表示，「我贊成，藝人品行也是要面對，公眾人物還是對社會有影響力」。但她補充：「我覺得比如說沒有確定的，就要公正一點的看，如果已經是罪證確鑿、現行犯、不可原諒的就不該入圍。」換言之還要給藝人一些空間，才華和私德要分開看，「有很糟行為的人就要屏除在外」。
前年總召導演曹瑞原一向有話直說，尤其在對於他的專業上，更是有所見解。他直言：「如果我是評審，在專業上我不會因為他們出事情影響判斷，因為那是一個專業領域，在『某些時候』我強調『某些時候』不要混為一談。」換言之，他認為在專業上，就應該只需評斷能力是否到位。
他也提及，因為很多都是傳言或是還沒確定，也可理解有些評審可能會有所顧忌，「當然會要避免，因為會是一波攻擊，更不好」。另一層面，他說還要看入圍者的心態，假使本身就認為自己沒犯行，那就正大光明去接受，不管是參加頒獎典禮，或是最後有機會得獎，「都得面對，我想metoo之後，台灣會更好」。
湯昇榮沒聽說是否有抵制metoo波及藝人入圍金鐘的消息，他說：「表演有到位的話，這些事可能就見仁見智。」他原本個人的揣測是，或許可以入圍但拿獎很難，因為在最後關頭有評審提出這個異議，那可能就會影響分數，除非有評審就是認為某演員演得非常好「能夠說服大家投票」。不過他得知廣播金鐘的立場後，直覺地說：「金鐘一定不會有人入圍。」
他說：「才藝這件事要拆開看，但社會風氣不會允許，這個全球都一樣，我也可以理解，這就是每個人的造化，因為很多人都還沒被判刑，如果黃健瑋官司贏了怎麼辦？就少一個機會，那如果最後判下來確定有罪，那就再判斷。」就是若還在打官司的藝人，也沒被確定有犯案，對他來說就有點不公平，總言之取決於評審對「評斷才藝」的態度。
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