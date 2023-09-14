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獨／廣播金鐘除名性騷藝人！前總召談《人選》黃健瑋：勿混為一談

▲黃健瑋（右）捲入性騷風波可能導致本屆金鐘入圍有不同結果，導演曹瑞原認為「不要混為一談」，評分標準不該被metoo影響。（圖／翻攝陳雅琳臉書）
▲黃健瑋（右）捲入性騷風波可能導致本屆金鐘入圍有不同結果，導演曹瑞原認為「不要混為一談」，評分標準不該被metoo影響。（圖／翻攝陳雅琳臉書）

記者蔡依庭／台北報導

第58屆金鐘獎入圍名單將於今（14）日下午公布，黃健瑋憑影集《人選之人—造浪者》是今年迷你劇視帝入圍大熱門，但上周廣播金鐘獎率先開出第一槍「涉及性騷風波的藝人，一律除名取消入圍資格」，讓黃子佼和黃連煜失去機會，這把火是否燒到同樣捲入metoo風波的黃健瑋？《Nownews今日新聞》訪問前年和去年評審團主席曹瑞原、陳慧玲，及擔任多次評審的製作人湯昇榮，他們分別對此有不同看法。曹瑞原認為：「評審不該被metoo影響，『某些時候』不要混為一談。」身為女性的陳慧玲則站在不同角度，若評分對象確定有罪，「我贊成（沒有入圍資格），因為藝人品行也是要面對，公眾人物還是對社會有影響力。」

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▲製作人陳慧玲認為公眾人物對社會有影響力，若私德不佳會列入評分標準。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
▲製作人陳慧玲認為公眾人物對社會有影響力，若私德不佳會列入評分標準。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
今年6月性騷擾metoo事件蔓延演藝圈整個月，許多男星人設崩毀，讓人跌破眼鏡。眼看娛樂圈盛事金鐘獎即將到來，捲進性騷風波的藝人，不少人都有機會角逐本屆競爭獎項，但很可能會因這些負面事件影響評審標準，畢竟廣播金鐘獎已經先開第一槍「屏除資格」。

去年的戲劇類評審團總召陳慧玲受訪表示，「我贊成，藝人品行也是要面對，公眾人物還是對社會有影響力」。但她補充：「我覺得比如說沒有確定的，就要公正一點的看，如果已經是罪證確鑿、現行犯、不可原諒的就不該入圍。」換言之還要給藝人一些空間，才華和私德要分開看，「有很糟行為的人就要屏除在外」。

▲曹瑞原曾擔任金鐘獎戲劇類評審總召集人。（圖／NOWnews攝影中心）
▲導演曹瑞原曾擔任金鐘獎戲劇類評審總召集人。（圖／NOWnews攝影中心）
前年總召導演曹瑞原一向有話直說，尤其在對於他的專業上，更是有所見解。他直言：「如果我是評審，在專業上我不會因為他們出事情影響判斷，因為那是一個專業領域，在『某些時候』我強調『某些時候』不要混為一談。」換言之，他認為在專業上，就應該只需評斷能力是否到位。

他也提及，因為很多都是傳言或是還沒確定，也可理解有些評審可能會有所顧忌，「當然會要避免，因為會是一波攻擊，更不好」。另一層面，他說還要看入圍者的心態，假使本身就認為自己沒犯行，那就正大光明去接受，不管是參加頒獎典禮，或是最後有機會得獎，「都得面對，我想metoo之後，台灣會更好」。

▲製作人湯昇榮除了是金鐘得主，也擔任多次評審。（圖／社團法人台灣野草創作家協會提供）
▲製作人湯昇榮除了是金鐘得主，也擔任多次評審。（圖／社團法人台灣野草創作家協會提供）
湯昇榮沒聽說是否有抵制metoo波及藝人入圍金鐘的消息，他說：「表演有到位的話，這些事可能就見仁見智。」他原本個人的揣測是，或許可以入圍但拿獎很難，因為在最後關頭有評審提出這個異議，那可能就會影響分數，除非有評審就是認為某演員演得非常好「能夠說服大家投票」。不過他得知廣播金鐘的立場後，直覺地說：「金鐘一定不會有人入圍。」

他說：「才藝這件事要拆開看，但社會風氣不會允許，這個全球都一樣，我也可以理解，這就是每個人的造化，因為很多人都還沒被判刑，如果黃健瑋官司贏了怎麼辦？就少一個機會，那如果最後判下來確定有罪，那就再判斷。」就是若還在打官司的藝人，也沒被確定有犯案，對他來說就有點不公平，總言之取決於評審對「評斷才藝」的態度。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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