15項運動破紀錄　新竹縣運會圓滿閉幕

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縣府教育局指出，今年共有1551名選手參賽，其中15項、18人次的成績破大會紀錄，包括東興國中周業璿在國男混合組110公尺跨欄的15秒16（原紀錄15秒22）、新豐鄉公所蔡詠旭在社會男子組1500公尺決賽的4分01秒16（原紀錄4分05秒48）、尖石鄉公所李立軍在社會男子組1500公尺決賽的4分02秒17（原紀錄4分05秒48）、東泰高中林沛萱在高女混合組100公尺跨欄的14秒84（原紀錄15秒83）、芎林鄉公所江佳柔在社會女子組10000公尺競走決賽的54分41秒93（原紀錄55分08秒35）、湖口鄉公所林玉婷在社會女子組三級跳遠決賽的12公尺05（原紀錄11公尺95）、二重國中林嘉芊在國中女生組2000公尺障礙決賽的8分04秒95（原紀錄8分42秒53）。
另外還有二重國中黃祺恩在國中男生組2000公尺障礙決賽的6分43秒76（原紀錄6分51秒26）、東泰高中風承顥在高中男生組3000m障礙決賽的9分45秒74（原紀錄9分48秒99）、新豐鄉公所蔡詠旭在社會男子組3000m障礙決賽的9分31秒11（原紀錄9分53秒11）、尖石鄉公所李立軍在社會男子組3000m障礙決賽的9分47秒66（原紀錄9分53秒11）。新竹縣徑賽好手湖口高中刁筱唯則在高中女生組5000公尺決賽寫下18分43秒30（原紀錄19分20秒13）新紀錄，還有東泰高中風承顥在高中男生組5000公尺決賽的15分41秒41（原紀錄15分46秒00）、長跑好手新豐鄉公所徐立紘在社會男子組5000公尺決賽寫下15分18秒30新紀錄（原紀錄15分24秒60）、竹北市公所江柏翰在社會男子組鉛球決賽的14公尺52（原紀錄14公尺40）、東泰高中林沛萱在高中女生組全能運動決賽的4391分（原紀錄3680）、湖口鄉公所林玉婷在社會女子組全能運動決賽的4430分（原紀錄4422）。