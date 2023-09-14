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越南公寓惡火釀56死！總理親訪現場檢討防火規範　負責人被逮

▲越南河內12日深夜發生公寓惡火，至少造成56人死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南河內12日深夜發生公寓惡火，至少造成56人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

越南河內市一棟公寓12日深夜發生火災，已導致56人死亡，是該國近年傷亡人數最多的一場火警。越南總理范明正（Pham Minh Chinh）13日前往事故現場勘查並慰問受災戶，大樓負責人也已遭逮捕，將查明是否違反消防法規。

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綜合越媒報導，火災發生在12日深夜11點左右，事發公寓為10層高的管房（tube house），建築寬度窄，共計住了約150人，卻只有正門1個出口，其餘3面都與附近民宅緊鄰。火災時正值多數住戶已就寢，唯一的出口又被大火與濃煙封堵，加上沒有逃生梯，居民無處可逃，傷亡慘重。

初步調查顯示，起火點應該是1樓。報導指出，火災當下的濃密黑煙，連遠在1公里外的民眾都能看見，已知造成至少56人死亡、37人受傷。

▲警消將救出的民眾送醫。（圖／美聯社／達志影像）
▲警消將救出的民眾送醫。（圖／美聯社／達志影像）
報導提到，有些住戶逃往樓頂，還有人冒險跳到隔壁棟、甚至從高樓跳下求生而受傷，也有住戶綁了繩索透過窗戶垂降到地面，僥倖存活下來。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）、副總理陳流光（Tran Luu Quang）都已親自前往現場勘災，指示有關單位檢討防火規範；大樓負責人嚴光明（Nghiem Quang Minh）也被逮捕，將調查是否違反消防法規。

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