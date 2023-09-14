天氣預報／好天氣只剩下今天！明低壓靠近台灣 連4日大雷雨轟炸
又要準備變天了！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（14）日各地仍是晴朗天氣，民眾應注意防曬，但明（15）日開始，由於低壓環流靠近，台灣附近水氣逐漸增多，將使午後局部陣雨的範圍增大，各地都要留意局部大雷雨等「劇烈天氣」，將一直持續至下週一（9月18日）。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，目前正有低壓環流在台灣東方海面，但因爲環境偏乾、發展條件不佳，預期不會成為熱帶性低氣壓或颱風。最新美國系集模式中，模擬它的路徑會向台灣東北方海面移動，雖然無發展，但明日起台灣附近的水氣因此增多。
吳德榮說明，明日至下週一天氣還是算晴朗，但台灣附近水氣逐漸增多，大氣趨不穩定，午後局部陣雨或雷雨的範圍，逐漸擴大至部分平地，局部大雷雨的機率也提高，民眾應注意雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」發生。下週二至三（9月19日至9月20日）水氣仍多，各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。
中央氣象局預報員趙竑也補充，下週日（9月17日）算是近期天氣最不穩的一天，東半部、中南部和各山區都有明顯雨勢，並要留意大雨出現，北台灣午後也要慎防雷雨突；今日各地氣溫部分，北部攝氏25至33度、中部攝氏24至32度、南部攝氏25至31度、花東攝氏24至32度，局部近山區、河谷在清晨仍會有攝氏20度以下的低溫，請民眾務必留意早晚較大的溫差。