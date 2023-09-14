遠傳iPhone 15 搭資費「手機0元」 iPhone 15 Pro Max 7900元起
繼台灣大之後，遠傳電信今（14）早也火速公佈 iPhone 15系列資費方案，月付1599元，iPhone 15就能0元起帶回家，首次採用鈦金屬材質的iPhone 15 Pro也只要7900元起。此外，遠傳昨（13）日上午11點率先開放線上預約登記活動仍持續進行，只要參與線上預約登記，後續於網路門市申辦最新iPhone 15搭配5G方案，就有機會抽中價值5萬8900元的頂規iPhone 15 Pro Max(1TB)。
記者周淑萍/綜合報導
遠傳昨日率先開放預約登記，果粉登記踴躍，遠傳電信有信心今年銷量將成長至少三成。除了開放預約登記外，也公布iPhone 15資費方案，申辦遠傳5G飆網月付1599元指定資費，iPhone 15(128GB) 0元帶回，iPhone 15 Pro手機價格最低7,900元起就能擁有。VIP用戶續約最高更可折5,000元；同時響應環保，用戶持舊機換iPhone 15系列新機，再享加碼1,000元折扣。於遠傳門市使用friDay聯名卡結帳，還可再賺最高8%回饋。
申辦還可享數位服務，包括遠傳friDay影音影劇暢看2個月、防駭心守護服務3個月免月租，前300名登錄加碼送Apple帳單代收100元抵用金等優惠。另外，購買iPhone 15新機搭配遠傳行動裝置險每月只要349元起。
遠傳也將於9月15日20:00同步Apple官網，全通路限量開放空機預購，結帳時刷遠傳心生活會員條碼，獨家贈送限量吳慷仁x UAG「仁仁守護大禮包」（市價3,070元），內含iPhone 15專用磁吸式全透明保護殼和磁吸無線行動電源。遠傳心生活會員另加碼送遠傳friDay影音1個月0元暢看，再享2023年12月31日前3C家電購物金月月送、包膜6折、精選配件8折等會員好康。