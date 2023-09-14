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賴佩霞《人選之人》詮釋總統圈粉無數　假戲成真當郭台銘副手！

▲賴佩霞在《人選之人》中飾演總統候選人，精湛的演技令她圈粉無數，如今假戲成真，她宣布成為郭台銘副手參選。（圖／翻攝自Netflix）
▲賴佩霞在《人選之人》中飾演總統候選人，精湛的演技令她圈粉無數，如今假戲成真，她宣布成為郭台銘副手參選。（圖／翻攝自Netflix）

記者薛羽彤／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布將連署投入2024總統大選，今（14）日郭台銘舉辦記者會，宣布副手是藝人賴佩霞。賴佩霞日前在政治劇《人選之人》中飾演總統候選人林月真，她將身為女性候選人的細心、真摯，並將其溫暖關懷各族群的性格完美詮釋，令她圈粉無數。

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▲鴻海創辦人郭台銘（左）正式宣布副手參選人為藝人賴佩霞（右）。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.14）
▲鴻海創辦人郭台銘（左）正式宣布副手參選人為藝人賴佩霞（右）。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.14）
賴佩霞今年演出政治劇《人選之人》，劇情寫實之外，各個角色詮釋得絲絲入扣，在Netflix短短上架幾天就造成轟動。賴佩霞在劇中飾演女性總統候選人林月真，劇中她以一頭幹練短髮出鏡，舉手投足間傳達了知性美，劇中林月真親身關心新住民的生活狀況，讓她圈粉無數，以溫暖的形象，成為好感度極高的候選人。今（14）日下午正是金鐘獎入圍名單公布，賴佩霞精湛的演技，讓她成為這次金鐘獎戲劇類女配角入圍大熱門。

▲賴佩霞的形象知性，飾演總統也非常有說服力。（圖／翻攝自林月真FB）
▲賴佩霞的形象知性，飾演總統也非常有說服力。（圖／翻攝自林月真FB）
賴佩霞詮釋《人選之人》中的女性候選人，戲劇播出時間鄰近總統大選，當時就有不少網友敲碗她出來選舉，如今假戲真做，賴佩霞宣布成為郭台銘副手，投身政治。賴佩霞也透露會參選的原因，「君子有成人之美」，她願接受郭台銘邀請，只要認定是對的，也幫得上忙，自己就會全力以赴，絕不放手。

▲賴佩霞小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲賴佩霞小檔案。（圖／NOWnews社群中心製 ）
賴佩霞小檔案

生日：1963年6月8日（60歲）
學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班
職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授
兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）
代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》

經歷：
1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
1990年研習身心靈教育
2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》

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