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MLB／好衰！遊騎兵賽揚王牌肩傷剩餘賽季報銷　季後賽恐也難回歸

▲遊騎兵賽揚王牌Max Scherzer受傷本季例行賽提前報銷。（圖／美聯社／達志影像）
▲遊騎兵賽揚王牌Max Scherzer受傷本季例行賽提前報銷。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

根據《達拉斯晨報》記者Evan Grant報導，德州遊騎兵隊總經理Chris Young於周三宣布，陣中王牌右投Max Scherzer因右側肩膀大圓肌（teres major）拉傷，本季剩餘比賽都不會登板投球，但季後賽回歸的可能性也不大，慶幸的是不用進行手術治療。

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Scherzer與前隊友Justin Verlander在本賽季都曾因同樣的傷勢缺席了一個多月，Scherzer表示，「在某種程度上，我幾乎有點鬆了一口氣，因為情況沒有變得更糟，這不需要手術，再跟醫生談過後，我非常期待強勢回歸。」

Andrew Heaney和Martín Pérez都是遊騎兵隊本季的先發投手，在Scherzer掛傷號期間，這兩位投手是最有可能替換Scherzer的選項，但一切都要由教頭Bruce Bochy決定。

遊騎兵隊在今年交易大限之前，從紐約大都會交易Scherzer。這位三屆賽揚獎得主為遊騎兵隊出戰的8場比賽中，繳出4勝2負、防禦率3.20成績，主投45局中投出53次三振。

截至今日，遊騎兵在美聯西區排名第2，僅距龍頭休士頓太空人1場勝差，同時暫居美聯外卡第二席位，領先多倫多藍鳥和西雅圖水手0.5場勝差。

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