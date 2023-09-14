美CPI略升！Fed下周不升息機率增 新台幣早盤一度升破31.9元
美國公布最新數據8月美核心消費者物價指數（CPI）年增率放緩，加深市場對於美國聯準會（Fed）9月暫不升息的預期，台北股、匯市齊揚，新台幣在前一交易重返「31字頭」之後，今（14）日早盤進一步升破31.9元，一度來到31.89元，升值7.8分，目前在31.92元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
根據美國最新公布的通膨數據顯示，美國8月CPI年增率3.7%，高於7月的3.2%及市場預期的3.6%。反映物價基本趨勢的核心CPI年增率從4.7%降至4.3%，但月增率0.3%高於前2個月的0.2%，超出市場預期，市場預期9月不升息機率仍高，但11月有可能再次升息。
今日美元指數小幅走揚，在104.68附近震盪，不過，由於市場預期對美國聯準會下周暫停升息動作維持利率不變機率高，亞洲主要貨幣兌美元多升值，其中韓元今日早盤來到1327.35兌1美元，日圓兌美元在147.1附近整盤，人民幣中間價小幅上修至7.1874兌1美元，離岸人民幣兌美元則貶值來到7.277附近。
至於新台幣兌美元在前一交易重返「31字頭」後，今日早盤以31.93元、升值3.8分開出後，在台股走揚及韓元、日圓走升下，新台幣也進一步升破31.9元，來到31.89元，升值7.8分，目前在31.92元震盪整理。