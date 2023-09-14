郭台銘副手賴佩霞引熱議！藝人從政實例多　澤倫斯基、阿諾也都是

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美國知名動作巨星-阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），以《魔鬼終結者》系列聞名全球，他在2003年出任加州州長一職，推動不少跟環保有關的政策，2011年卸任後重返演藝界，仍持續在公共場合發表政治相關言論。銀幕硬漢化身政壇英雄，做得究竟合不合格，加州州民見仁見智。
二、蓮舫
日本參議員蓮舫是知名的台裔日本人，台日混血的她本姓謝，出生於東京，祖籍台南白河，幼年時經常往返台日兩地，長期擁有雙重國籍，已於2016年放棄中華民國國籍。
蓮舫早年做過藝人、模特兒，發過專輯、拍過廣告及寫真；她還曾是記者，為朝日電視台的新聞節目『Station EYE』（ステーションEYE）服務過，2004年首次代表民主黨參加東京區參議員選舉即當選。
三、雷根總統
美國第40任總統雷根（Ronald Reagan），年輕時曾是好萊塢的B級片演員，還曾擔任電視節目的演員及主持人，在演藝界的成就不算突出。然而轉戰政壇後，憑藉著獨特的政治魅力以及好口才，贏得美國人民認可，他任內正值美國經濟問題嚴重，甚至出現2位數的通貨膨脹率。
為了復甦美國經濟，雷根政府推出一系列政策，包括：降低所得稅和資本利得稅、減少政府干涉及商業管制、減少通貨膨脹等，被稱為「雷根經濟學」。
四、澤倫斯基
自從俄烏戰爭爆發後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）就成為國際上最廣為人知的政治人物之一，橄欖綠上衣從此成為他的象徵。
在進軍政壇前，澤倫斯基是烏國知名的電視喜劇演員，他的政界發跡可回溯至電視劇「人民公僕」（Servant of the People），他在劇中飾演中學老師，靠著飆罵貪腐爆紅，在現實生活中，這部戲劇的成功也把他推上了總統的寶座。
五、今井繪理子
生於沖繩那霸市的日本前女子偶像樂團「SPEED」歌手-今井繪理子，在1990年代後期大紅大紫，創下多項紀錄；「SPEED」於2000年3月解散後，今井繪理子並未從此徹底淡出大眾視線，而是於2016年轉戰政界，以「單親媽媽」的勇敢形象當選參議員。
雖然一度傳出與已婚男議員鬧不倫，但她在去年的日本參議院選舉中再次勝出，二度連任。由於兒子天生有聽障問題，因此今井繪理子的政見主打教育、社會福利等議題。
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