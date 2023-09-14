三度被問高虹安「後宮干政」　 柯文哲：她從政以來受太多關注

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對於高虹安請辭雙黨職，柯文哲表示高虹安以市長身份擔任新竹市選委會主委，一定不能兼任民眾黨的選舉決策委員會委員，「這涉及利益衝突一定要辭」。至於縣市長是民眾黨的當然中央委員，但高虹安目前有官司和市政要處理，他表示「不然就請假好了，目前是請假狀態。」
對於高虹安與錢康明的爭議，引發高虹安不會用人、後宮干政的負評。柯文哲說，「我不是整天跟在她身邊，不會比記者知道更多」，並說人活在世上，吃飯都會咬到舌頭；沒有一個外科醫生敢說他開刀死亡率是零、但要把它壓到最低。「我倒覺得重點不是犯錯，是要有反省改進的能力」。媒體追問高虹安有反省改進能力嗎？柯文哲認為，他常講十個有一個離職還不算，要看比例和統計，還突然加了句「夫妻都會離婚了」。
柯文哲說，黨內也在討論，政治人物的家人「到底那條線要怎麼畫」。他透露陳佩琪曾給他專業意見，建議輪狀疫苗要從自費改為部份負擔。他也坦言親友在「公務方面什麼可以做、什麼不可以做，以前沒想過這個問題」，黨內會訂出一個規範。
是否擔心高虹安一連串負面事件，影響自己的總統選舉民調？柯文哲說，人有時候會感冒，「體質好的話就還好」。並感嘆高虹安從去年選舉到現在受到太多關注，所有的指控「10件有8件者不是真的」。例如資策會告她背信、詐欺、侵權，最後也不起訴。
柯文哲說，自己不敢說高虹安完全沒錯，但攻擊人要合乎比例原則，去年高虹安為什麼會贏得新竹市長選舉？「是民進黨打過頭！老百姓覺得『這是在創啥？』」他敬告民進黨凡事適可而止，「不要再打到老百姓覺得『這是在創啥？』」
蔡壁如則補充說，很多事是過度解讀，關於外界的疑慮，相信高虹安會自己出來面對。