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杭州亞運／田徑奪牌希望！跳遠新星林昱堂、鏈球女王余雅倩拚金牌

▲台灣男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，杭州亞運被看好奪牌。（圖／取自澎湖縣政府教育處臉書）
▲台灣男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，杭州亞運被看好奪牌。（圖／取自澎湖縣政府教育處臉書）

記者路皓惟/綜合報導

2023杭州亞運倒數開幕9天，中華隊體操李智凱、舉重郭婞淳和羽球戴資穎等「黃金世代」運動員將再度披上國家隊戰袍，盼能再度攀上顛峰；本屆也將誕生台灣隊史第100面亞運金牌，意義非凡。《NOWnews》也將推出亞運倒數系列專題，帶領讀者看熱鬧也懂門道，今（14）日要介紹上屆雅加達亞運拿下2面銀牌的田徑隊，這一篇將介紹以高度和距離長度計算成績的跳躍、投擲項目的徑賽選手。

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本屆亞運中華代表團派出524名選手，其中田徑佔了38名選手，成為代表團中的最大團隊。上一屆2018年雅加達亞運，中華田徑代表隊一共拿下2面銀牌。上一屆雅加達亞運田徑2面銀牌都在徑賽產出，不過本屆亞運除了四朝元老跳高選手向俊賢之外，還有標槍「雙俠」鄭兆村、黃士峰，還有年僅15歲就達標的跳高美少女林沛萱。

打破高懸30年的全國紀錄　跳遠新星林昱堂

今年於泰國曼谷進行的亞錦賽，林昱堂跳出8公尺40的成績順利摘金，打破台灣由乃慧芳保持的、高懸30年的國內紀錄，一舉達標巴黎奧運，但8月參加世錦賽成績卻不盡理想，但他仍有信心在亞運調整到最佳狀態，也被好有望奪牌，他也期許自己能站上頒獎台最凸的位置。

四朝元老向俊賢甩開低潮　台灣新飛人傅兆玄力求突破

男子跳高全國紀錄保持人向俊賢，他於2021年全運會跳出2公尺21成績摘下金牌，達到杭州亞運標準，也一掃2年的低潮期，今年將是他生涯第四度參加亞運。而在成都世大運以2公尺20成績拿下銀牌的傅兆玄，締造我國在世大運男子跳高項目的最佳成績，今年5月全大運更是跳出2公尺25，這位台灣「新飛人」將在亞運力求突破。

▲有「最強國中生」之稱的田徑選手林沛萱，今年首度以高中生身分參賽，包含她參加的高女混合組100公尺跨欄在內，共有15項、18人次破大會紀錄。（圖／新竹縣政府提供）
▲有「最強國中生」之稱的田徑選手林沛萱，以高中生身分參賽亞運成為台灣史上第一人。（圖／新竹縣政府提供）
年僅15歲的跳高美少女　首次參加亞運創台灣歷史

年僅15歲的林沛萱可說是今年田徑場上最耀眼的新星之一，他在4月全中運國女五項全能的跳高決賽中，跳出1公尺81，達到亞運參賽標準，也成為台灣第一位達標亞運的國中生，被封為「最強國中生」，今年亞運她將「越級打怪」，然而她在經過亞錦賽的洗禮，成績可望更上一層樓。

標槍「雙俠」三度出征　鄭兆村盼走出傷勢低潮

生涯第三度征戰亞運的標槍雙俠黃士峰與鄭兆村，都期待能在亞運賽場上找回昔日榮光。「黃金右臂」鄭兆村曾在2017台北世大運擲出91公尺36，寫下亞洲紀錄，但2021年東京奧運表現失常，後續因為傷勢關係影響表現。

今年鄭兆村從手肘傷勢復原，在2月底港都盃擲出79公尺65成績，獲得杭州亞運入場券，但後來又遭遇手肘韌帶發炎，今年7月亞錦賽一度連70公尺都丟不到，雖然舊傷反覆影響狀態，但他仍期望重返顛峰。

台灣鏈球女王余雅倩　被看好有望奪牌

擁有台灣鏈球女王稱號，余雅倩在今年4月美國加州長灘邀請賽擲出67公尺32，又一次刷新自己保持的全國紀錄，今年他將杭州亞運挑戰70公尺大關，也被中華田徑代表隊總教練孫念祖看好有機會為台灣添得獎牌。

▲。（圖／新竹縣政府提供）
▲台灣鏈球女王余雅倩亞運挑戰70公尺，有望替台灣爭金奪銀。（圖／新竹縣政府提供）

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