杭州亞運／田徑奪牌希望！跳遠新星林昱堂、鏈球女王余雅倩拚金牌

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打破高懸30年的全國紀錄 跳遠新星林昱堂
今年於泰國曼谷進行的亞錦賽，林昱堂跳出8公尺40的成績順利摘金，打破台灣由乃慧芳保持的、高懸30年的國內紀錄，一舉達標巴黎奧運，但8月參加世錦賽成績卻不盡理想，但他仍有信心在亞運調整到最佳狀態，也被好有望奪牌，他也期許自己能站上頒獎台最凸的位置。
四朝元老向俊賢甩開低潮 台灣新飛人傅兆玄力求突破
男子跳高全國紀錄保持人向俊賢，他於2021年全運會跳出2公尺21成績摘下金牌，達到杭州亞運標準，也一掃2年的低潮期，今年將是他生涯第四度參加亞運。而在成都世大運以2公尺20成績拿下銀牌的傅兆玄，締造我國在世大運男子跳高項目的最佳成績，今年5月全大運更是跳出2公尺25，這位台灣「新飛人」將在亞運力求突破。
年僅15歲的跳高美少女 首次參加亞運創台灣歷史
年僅15歲的林沛萱可說是今年田徑場上最耀眼的新星之一，他在4月全中運國女五項全能的跳高決賽中，跳出1公尺81，達到亞運參賽標準，也成為台灣第一位達標亞運的國中生，被封為「最強國中生」，今年亞運她將「越級打怪」，然而她在經過亞錦賽的洗禮，成績可望更上一層樓。
標槍「雙俠」三度出征 鄭兆村盼走出傷勢低潮
生涯第三度征戰亞運的標槍雙俠黃士峰與鄭兆村，都期待能在亞運賽場上找回昔日榮光。「黃金右臂」鄭兆村曾在2017台北世大運擲出91公尺36，寫下亞洲紀錄，但2021年東京奧運表現失常，後續因為傷勢關係影響表現。
今年鄭兆村從手肘傷勢復原，在2月底港都盃擲出79公尺65成績，獲得杭州亞運入場券，但後來又遭遇手肘韌帶發炎，今年7月亞錦賽一度連70公尺都丟不到，雖然舊傷反覆影響狀態，但他仍期望重返顛峰。
台灣鏈球女王余雅倩 被看好有望奪牌
擁有台灣鏈球女王稱號，余雅倩在今年4月美國加州長灘邀請賽擲出67公尺32，又一次刷新自己保持的全國紀錄，今年他將杭州亞運挑戰70公尺大關，也被中華田徑代表隊總教練孫念祖看好有機會為台灣添得獎牌。