扛不住壓力？勤業眾信宣布與民眾黨檢舉平台合作喊卡

台灣民眾黨內近日頻繁陷入地方黨部幹部染黃、染黑爭議，新竹市長高虹安也遭爆男友干政。民眾黨昨日宣布跟勤業眾信合作建置第三方平台，供黨員匿名檢舉違反黨紀或法律的民眾黨黨職人員。不過，今（14）日又緊急宣布，因部分媒體報導已嚴重誤導社會大眾，為避免被誤解，已於今日終止委任。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨中央黨部昨日舉行「成立外部第三方檢舉平台」記者會，黨主席柯文哲表示，民眾黨內部近來遭批染黑、染黃，把染黑、染黃事件重新做整理，第一步把具有黨職全部清掃、檢查一遍，過去有無前科全部調查出來，第二部引進第三方稽核機制，不管性騷、抱怨、檢舉染黑、染黃，先由外部第三方受理，做初步查核，有調查結果再由秘書長檢視，再通知舉報人，引進第三方稽核機制是確保不吃案。柯文哲也說，「第三方舉報制度上線，用來檢視高虹安剛好。」
不過，勤業眾信昨日晚間發布新聞稿指出，「勤業眾信聯合會計師事務所向來秉持中立，持續以專業為客戶提供優質服務，不涉入任何政治或政黨活動。此第三方檢舉平台之主要功能在為各地不同領域與背景的企業或組織提供獨立舉報管道。本所對於舉報平台獲悉內容不提供任何解讀、調查、處理因應等相關服務，僅將平台之舉報案件提供予委任單位，後續調查由委任單位自行執行，與本所無涉，在此呼籲各界勿妄自延伸解讀或錯誤連結。」
勤業眾信今日宣布直接解除委任止血，聲明指出，「近日有關本所與台灣民眾黨之第三方檢舉平台服務，因部分媒體報導已嚴重誤導社會大眾。身為專業服務機構，向來秉持中立並遵循專業規範執行相關業務，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已於2023年9月14日終止該項服務之委任。」