住鄉下沒理髮師都給母親剃！賴清德笑稱：三兄弟變成「厭頭」了

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「全國美業（美容、美髮、美甲）賴清德後援會」上午在台大醫院國際會議中心成立，與會者除了賴清德，總統府秘書長林佳龍、籌備會召集人陳德生、榮譽總會長許景然、立委羅致政、吳思瑤、立委參選人何博文、吳沛憶等人均出席，而日前與賴清德合拍影片的新生代髮廊店長張芷柔也前來應援。
賴清德回應過往理髮過程，他說，小時候住在鄉下，沒有找理髮師，母親每個月，在家門前會拿著剃頭刀，替三兄弟剃頭，母親功夫很好，沒有讓他的頭皮刮到，不過因為用的是剃頭刀，「剪一次頭，三日變『厭頭』（台語，代表傻傻笨笨樣子）」。
賴清德提到，擔任國代代表後，到「小鬍子」男士理髮、是民進黨支持者，且持續好幾年，因此一直留著現在的髮型，不過，現在當副總統比較沒有空，都是找總統府裡面的髮型設計師理髮。
賴清德接續說明訴求，第一是挺台灣，經濟要發展，讓人民肚子吃飽，有錢才能追求春風，美業就能蓬勃；第二、本土產業要顧好，不能開放「海峽兩岸服務貿易協議」，否則中國人將到台灣開美容院、美甲店。
賴清德進一步說，第三、政府要支持產業，讓人才進入產業，如政府推動青年就業領航計畫，支持職業學校與科技大學培養人才；第四、要科技化，如部分業者引入人工智慧、大數據，要讓人工智慧普及到每個產業。