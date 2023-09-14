▲ 一代經典，Aston Martin DB5歡慶問世60周年

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1958年Aston Martin推出了在當時相當暢銷的DB4，但為了強化品牌競爭力，在1963年9月舉辦的法蘭克福車展上發表了更為強大的DB5，無論在設計、技術與配備等都較DB4有所進化，同時在動力上更是大幅躍進，搭載了3,995c.c.的直六引擎，標準版本即擁有282bhp最大馬力，極速超過150mph〈約241km/h〉在原廠的宣傳文宣上宣稱“DB5 是世界上最快的常規 4 座 GT 賽車。”
不過真正DB5享譽全球的另一個重要原因是，DB5成為了【007】系列電影中James Bond的座駕，帥氣又文武雙全的007探員駕著DB5出深入死，為世人留下鮮明形象。1960年代不少各界名人成為DB5車主，包括：披頭四樂團成員中的Paul McCartney爵士、George Harrison，滾石樂團的Mick Jagger、喜劇大師Peter Sellers等。以及Robert Plant、Jay Kay、Elle McPherson) 和Ralph Lauren等。
擁有DB5為一種成功的象徵，這也讓Aston Martin從一家小種英國車廠成為全球知名品牌。而DB5之所所以有著崇高地位，數量稀少也是原因之一，當時最初僅生產了887輛Coupe硬頂跑車，與123輛敞篷車型，以及12輛訂製shooting brakes，對比63年時英國的汽車總產量是180萬輛，可見DB5的稀有性。