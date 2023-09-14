大直民宅塌陷！北市發「解套公文」批准基泰施工 監察院介入調查
北市大直民宅受到周邊建案施工疏失，導致整排房屋塌陷，其中一棟更是從「1樓變成B1」，當地居民早在8個月前就開始向有關單位申訴，卻在7月間收到都發局的「解套公文」，讓建商得以繼續施工，而第一時間收到撤離通知時，建商工人甚至沒通知住戶，直到傍晚建設公司主任才在樓下喊「趕快下來、趕快下來，房子要倒了」；面對此案，監察院委員林國明、施錦芳、林盛豐申請自動調查。
記者孫唯容／綜合報導
監察院表示，事涉公共安全及民眾財產權益等議題，監委林國明、施錦芳、林盛豐甚表關切及重視，台北市老舊住宅密集，且結構耐震等級不符法令規定，建築物機能與安全性逐年下降，影響公共安全及民眾居住安危。老舊建物的逐步重建或更新確有其必要性，惟主管機關如何落實監督管理新建案的施工，審慎監測及處理老舊住宅的居住安全，實有關注瞭解之必要。
監委表示，北市府處理民眾陳情「基泰大直」建案施工損鄰事件之始末經過及法令依據為何？該府認定無危害公共安全之原因及依據為何？現行建築施工損鄰事件之法令規範有無不周？另上開建案之工程施作是否符合建築法等法令規定？如何維護受災民眾之財產權益？均有待調查釐清。