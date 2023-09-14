李康生爆重病奔多國求醫！攜手蔡明亮的寮國男神《日子》全裸上陣
金馬名導蔡明亮透過電影《日子》與展覽《蔡明亮的日子》同步展映，讓電影院和美術館同時開演、開展；今（14）日發布，耗時4年拍攝電影《日子》預告片，描述李康生7年前生病真實故事，他承受病痛與治療之苦到處漂泊治病，並遇見蔡明亮寮國男神亞儂弘尚希，兩人更挑戰大尺度全裸演出。
記者黃雅琪／綜合報導
金馬影帝李康生回憶説：「7年前我生病，去很多國家看了非常多的醫生很辛苦，導演想要側拍紀錄下來我的樣貌，但是其實心裡是很複雜的。在這個片子裡，有一部分是演出、一部分是紀錄。」
蔡明亮電影中永遠的主角李康生，繼《郊遊》勇奪金馬影帝後，相隔8年出演蔡明亮的劇情長片《日子》。這次李康生除了在片中有大尺度的裸露演出，與蔡明亮新一代謬思男神亞儂，有極精湛的對手戲。亞儂是寮國人，蔡明亮偶然在曼谷的美食廣場看見亞儂，當時他正在擺攤煮麵做家鄉菜，做菜的樣子太迷人，蔡明亮忍不住主動前往認識，邀請他參演《日子》，並遠赴泰國曼谷拍攝。
蔡明亮說：「亞儂身上最吸引我的，是他的年輕和一雙會發亮的眼睛；眼裡有純真，還有他樸實的個性。亞儂在表演上非常令人驚艷，繪畫上也很有天賦，可以說全身充滿藝術細胞。」亞儂作為泰國移工的身分很吸引蔡明亮：「這些外地人原本的生活更辛苦，這種身分特別觸發我的感覺。」電影《日子》10月27日全台上映，以及展覽《蔡明亮的日子》同時間將於北師美術館開展，展期為2023年10月27日至2024年1月7日。