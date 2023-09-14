NBA／聯盟限制輪休亂象！49位球星不能無故休戰　Curry、詹皇在列

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯盟不希望明星球員在同一場比賽中同時缺陣，並建議這些球員更多地在主場輪休，鼓勵健康的球員能盡量出場比賽。不過該政策也並非完全不通人情，它會考量球員的年齡、職業生涯累計工作量或傷病史，同意一些被預先批准的缺勤。
比如，LeBron James、Kevin Durant、Chris Paul這些在新賽季開幕戰年滿35歲、職業生涯出賽超過1000場或例行賽出賽時間超過34000分鐘的球員都屬於這一類球員。他們的球隊可以提前一周以書面形式通知聯盟，解釋為何該名球員需要在比賽中輪休。但如果出現任何可疑的缺勤情況，聯盟辦公室將有權進行調查並下令進行獨立的醫療檢查。
根據ESPN報導，任何一支球隊首次違反新規則將會被處以10萬美元的罰款， 第2次違規將被處以25萬美元的罰款，隨後每次違規的罰款將增加100萬美元。
在進入2023-24賽季之前，過去3年有49名球員被選進全明星賽或最佳陣容，而獲得定義上「明星球員」的資格。他們分布在聯盟30支球隊中其中25隊，其中有15支球隊僱用了2名或以上的球星，這些球隊包括：老鷹、塞爾提克、公牛、騎士、獨行俠、勇士、快艇、湖人、灰熊、熱火、公鹿、灰狼、76人、太陽和國王。