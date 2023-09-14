5大AI科技園區周邊房市利多！房價三年大漲44%

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最親民的則是「高雄亞灣5G AIOT創新園區」附近的三多商圈，均價21.7萬元，三年房價微幅上漲18.9%。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年被譽為「生成式AI元年」，政府也投入大量資源培育人才和扶植產業發展，因此全台有不少以AI為主的科技園區，除了興建中的中工雲宇宙AI園區之外，新北林口、新店、桃園、竹北和高雄亞灣，皆有官方主辦的AI智慧園區。
周邊房市由於園區的興建，帶來三大利多，首先是大量就業機會，吸引外地人口移居，帶動當地居住需求；第二，科技業薪資水準具一定水平，周邊房價有撐。第三，因應人口增加，吸引連鎖品牌商家進駐，商圈機能愈發成熟，形成正向循環。
台灣房屋竹北文化直營店店長黃重融說，竹北科技人才移居熱絡，房市供不應求，房價屢創新高，光竹北市整體5年房價就翻漲一倍，可見科技園區確實帶動周邊區域房市發展。
而竹北AI智慧園區目前有緯創資通、義隆電子等多個科技廠正在興建，新竹縣政府預估，整體完工後會帶來4千個就業機會，同時創造1千億元產值，未來勢必再度推升周邊的水瀧重劃區、光明商圈房市。
以水瀧重劃區來說，屬於新開發、較小型的重劃區，區內房市交易熱門標的為寶佳集團所推出的數個中大型社區，早期房屋單價落在1字頭，現在已經穩定站上近4字頭。
黃重融接著表示，水瀧重劃區距離台元科技園區僅10分鐘車程，房價門檻在竹北來說相對較低，吸引許多年輕工程師入住，產品以二、三房的首購型產品最為受歡迎，總價帶落在一千多萬至二千萬元間。
至於光明商圈，因開發較早，屬於非常成熟的商圈，區內屋齡多落在20年左右，故房屋單價也相對較低。