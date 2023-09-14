江蕙《夢中的情話》作詞人楊哲將還債1700萬！先投千萬買地蓋工廠
江蕙《夢中的情話》作詞人、「芒果歌王」楊哲推出新專輯《時也運也命也》，專輯與個唱同步推出，人生谷底驚喜翻身，已經快要還清1700多萬的債務，近日投下千萬元購地蓋工廠，命運負債變資產，楊哲笑嘆好酒沉甕底，終於時來運轉。此外，趕在中秋前夕推新歌《中秋月圓情》，找來被粉絲誤認夫妻的歌手、酒店大亨談詩玲對唱，楊哲笑嘆為了打拚人生，20年沒過中秋節，今年也一樣會錯過。
記者吳雨婕／綜合報導
一直都被粉絲誤認為夫妻檔，談詩玲打趣說：「怎可能啦，楊哲大迷糊的個性，會讓我抓狂！」楊哲則笑說，「我真的很迷糊，經常忘東忘西的，但我很勇於認錯，我們經常對唱演出時，我一定會忘詞，感謝老搭檔談詩玲義氣當我的提詞機，幫我度過不少卡關時刻。」讓談詩玲忍不住自嘲好像是楊哲的保母，每次都要幫他收拾遺忘在現場的包包與物品等等，「如果哪天他記性忽然好了，反而還會嚇到我！」
提到時來運轉，楊哲開心分享人生終於由負債翻轉變擁有資產，他表示，購地建廠的計畫在心中多年，然而歷經颱風與疫情，芒果事業屢屢受挫，一路走來跌跌撞撞，由8年前最低潮的負債1700多萬，至今已快還清，接著結婚又買房，最近更在家鄉屏東枋寮耗資近兩千萬購入三分地（約900坪），將蓋芒果的食品觀光加工廠，楊哲透露：「我的主業是歌手，副業則是農夫，入行近30年來，感謝大家的鼓勵支持，因而決定將農夫事業更上一層樓，開心今年芒果突破過往銷售量百分之三十，感謝粉絲封號芒果歌王，為我的農產事業帶來許多亮點。」