賴佩霞一定替郭台銘加分！作家：可能是美國因素最強的大選

郭賴配話題十足！賴佩霞有望助連署過關　黃暐瀚卻斷言會有這結果

▲資深媒體人黃暐瀚認為，藝人賴佩霞擔任副手只會讓連署過關，郭台銘還是不會當選。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.14）
▲資深媒體人黃暐瀚認為，藝人賴佩霞擔任副手只會讓連署過關，郭台銘還是不會當選。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.14）

記者林怡昕／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今早宣布副手人選為60歲資深藝人賴佩霞，賴佩霞在影集《人選之人造浪者》中，飾演總統候選人林月真，吸引年輕人關注。對此，資深媒體人黃暐瀚今（14）日在《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》分享，賴佩霞因為人選之人爆紅，成為自帶話題性人物，一定有助於郭台銘連署，不過，只是幫助郭台銘不崩不墜，最後結局，還是讓民進黨總統參選人賴清德當選機率更高。

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民進黨立委參選人、台北市議員許淑華、立委洪孟楷及黃暐瀚，今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，對於郭台銘邀請賴佩霞擔任擔任副手，黃暐瀚說，郭賴配話題十足，不過「話題在賴佩霞，不在郭台銘」，他指出，年輕人有看人選之人，今天早上發布會中，賴佩霞表達抑揚頓挫、有血有肉，搶進新聞版面後，連署要過關就不難了。

黃暐瀚也說，更何況打過BNT疫苗的民眾也想幫郭台銘連署，「但是最後，流川楓效應，上半場打得有聲有色，下半場就沒有用了」，他認為，賴佩霞可以幫助郭台銘連署過關，「但是要連署過關，還是要當選總統？對不起郭台銘你還是沒機會」。

黃暐瀚指出，賴佩霞是因為人選之人爆紅，但民進黨、年輕人不會因為賴佩霞飾演林月真，就投給郭台銘，賴佩霞當副手的效果，只是幫助郭台銘不崩不墜，繼續維持第四咖。

「非綠分裂、清德當選」黃暐瀚說，賴佩霞自帶話題，且這幾天話題持續，會幫助郭台銘連署，但是「幫助連署過關，跟幫助當選是兩件事」，最後郭台銘就算連署過關，但最後穩穩四組，賴清德當選機率還是最高。


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