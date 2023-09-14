賴佩霞哽咽談台現況 鄭運鵬：這麼矛盾片面理解會講到哽咽？
鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布副手人選為《人選之人造浪者》中演員賴佩霞，而她在劇中完美詮釋參選總統的黨主席，郭台銘副手人選也引發熱議。而其致詞提及台灣現況數度哽咽，民進黨立委鄭運鵬認為，賴對台灣的理解很矛盾，也很難理解這麼矛盾片面的理解，會讓她講到有點哽咽？但整體而言，「認為會是一位表現不錯的泛藍候選人」。
記者陳威叡／台北報導
對於賴佩霞今日致詞，鄭運鵬認為她對台灣的理解很矛盾，不過也和不少泛藍支持者的理解差不多，首先是台灣人變窮，但是台灣人很會賺錢；此外稱外資不敢來台灣，而且來的外資都是假台資，台灣人又很窮。
第三則是兩岸狀況不好，企業很難經營，但是鴻海很成功（鴻海創立也經歷蔣經國、李登輝的反攻大陸時代，也在馬英九時代衰退過、蔡英文時代成長過）。
第四是一例一休造成景氣不好，賴的說法是同情勞工，可是一例一休比起馬英九時代的政策是偏向勞方，可見她的心態是偏向資方。（一例一休是民進黨執政調整馬英九未執行勞動政策，而政策偏向勞方，只是勞團要求再多7天假）。
鄭運鵬說，很難理解這麼矛盾片面的理解，會讓她講到有點哽咽？還是因為都是帶著情緒在理解事情，所以比較片面。但整體上，「認為會是一位表現不錯的泛藍候選人」。